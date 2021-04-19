<p>Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 43 ile yağış uyarısı geçti.</p>
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Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 43 ile yağış uyarısı geçti.

<p><span style="color: #4c566a;" data-mce-style="color: #4c566a;">Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.</span><br></p>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

<p><span style="color: #4c566a;" data-mce-style="color: #4c566a;">HAVA SICAKLIĞI</span></p><p><span style="color: #4c566a;" data-mce-style="color: #4c566a;">Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.</span><br></p>
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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

<p><span style="color: #4c566a;" data-mce-style="color: #4c566a;">RÜZGAR</span></p><p><span style="color: #4c566a;" data-mce-style="color: #4c566a;">Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.</span></p>
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RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

<p>İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...</p>
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İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...

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