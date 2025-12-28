Kamu malları gidiyor: Şimdi al ‘rahat rahat’ öde

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 özelleştirme ilanı yayınladı. Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Soma’daki toplam 91 bin 399 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar ve üzerindeki Soma A Termik Santrali bir bütün halinde satılacak.

‘PAZARLIK’ USULÜ

Geçici teminat bedelinin 20 milyon lira olduğu ihalede son teklif verme tarihi 10 Şubat 2026. İhale birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile de sonuçlandırılacak.

AL 4 YILDA ÖDE!

İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 25’i peşin, vadeye bırakılan tutarı ise yılda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırk sekiz) ayda yani 4 yılda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 30 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak. İhaleye yabancı şirketler de katılabilecek. İhale, Devlet İhale Yasası’na tabi değil. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den de muaf.

Eylülde tesis, şimdi satış

Bu arada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından EÜAŞ’ın desteğiyle Soma A Termik Santrali’nde plazma teknolojisi ile baca gazı emisyonları giderimi projesi yaşama geçirilmişti. Proje kapsamında gaz temizleme tesisi kurulmuştu. Eylülde tamamlanan projenin ardından santral satışa çıkarılmış oldu.

BOZCAADA RES ÖZELLEŞTİRİLİYOR

EÜAŞ’a ait Bozcaada RES ile bu santralin üzerinde bulunduğu alan da bir bütün halinde “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. 2000 yılında kurulan Bozcaada RES, özel bir şirket tarafından işletilmişti. EÜAŞ, 2020 yılında santrali devralmıştı. Şimdi yeniden özelleştiriliyor. Geçici teminat bedelinin 30 milyon lira olduğu ihalede son teklif tarihi 18 Şubat 2026. İhale “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile de sonuçlandırılacak. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 35’i peşin, vadeye bırakılan tutarı ise yılda bir kez ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda yani 4 yılda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 30 oranında basit faiz uygulanacak. İhaleye yabancı şirketler de katılabilecek. Devlet İhale Yasası’na tabi olmayan ihalede, özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaf olacak.

DEVASA LİMAN ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmaz da bir bütün halinde 45 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Bu liman eski NATO Kabul Limanı olarak da biliniyor. Yapımına 2002 yılında başlanan liman NATO’nun bu alanı kullanmaktan vazgeçmesi üzerine yarım kalmıştı. Saha daha sonra özelleştirme programına alınmıştı. Toplam proje alanı 1.4 milyon metrekare büyüklüğe sahip. Bu ihale de “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile de sonuçlandırılacak.

ŞİMDİ AL 22 YILDA ÖDE

Teklifler, “yıllık işletme hakkı bedeli” üzerinden alınacak olup ihalede “yıllık işletme hakkı bedeli” yarıştırılacak. Yıllık işletme hakkı bedelleri de ihale şartnamesinde belirlenen ödeme planına göre toplam 22 yılda ödenecek. Özelleştirme ihalesi, Devlet İhale Yasası’na tabi değil. Bu ihaleye de yabancı şirketler katılabilecek. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaf.