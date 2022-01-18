Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

DHA
18 Ocak 2022 Salı, 15:57
Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Kadıköy'de Dudullu-Bostancı metro inşaatında çalışan bir işçi kum yüklediği sırada dengesini kaybederek  25 metre yükseklikten kullandığı  iş makinesi ile birlikte metro inşaatına düştü. 

Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Ağır  yaralanan işçi vince takılı sepet yardımıyla yukarı çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Olay saat 13.30 sıralarında Dudullu-Bostancı metro çalışması yapılan Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi.

Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

İddiaya göre metro inşaatı çalışması sırasında Serhat Erdoğan isimli işçi kum attığı sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten metro inşaatındaki boşluğa düştü.

Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

İş makinesi ile birlikte boşluğa çakılan işçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı işçi vince takılan sepet ile düştüğü yerden çıkarıldı. 

Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde  yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldrıldı.

Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Metro inşaatında kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Metro inşaatında çalışan bir işçi; "Buradan kumu aldı, öbür tarafa indiriyordu. Nasıl olduğunu anlamadık. İş makinesi ile birlikte düştü" diye konuştu. Yaşanan iş kazası sonrasından işçinin düştüğü yere demirler çakılarak kapatıldığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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