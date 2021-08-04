<p>Aksoy Araştırma Şirketi, "Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması" anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada, 'bu pazar seçim olsa' Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçtiği görülüyor.<br></p>
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Aksoy Araştırma Şirketi, "Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması" anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada, 'bu pazar seçim olsa' Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçtiği görülüyor.

<p>Aksoy Araştırma Şirketi'nin ‘Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması’ anket sonuçlarına göre, 'Kararsızlar dağıtıldıktan sonra' CHP ile İYİ Parti’nin oy oranı, AKP ve MHP’yi geride bırakıyor.<br></p>
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Aksoy Araştırma Şirketi'nin ‘Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması’ anket sonuçlarına göre, 'Kararsızlar dağıtıldıktan sonra' CHP ile İYİ Parti’nin oy oranı, AKP ve MHP’yi geride bırakıyor.

<p>Son anketlerin çoğunda Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki düşüş göze çarpıyor.</p><p>Aksoy Araştırma'nın gerçekleştirdiği son ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p>
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Son anketlerin çoğunda Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki düşüş göze çarpıyor.

Aksoy Araştırma'nın gerçekleştirdiği son ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p>Kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 27.4'ü AKP, yüzde 24.2'si CHP, yüzde 12.0'si İYİ Parti, yüzde 7.1'i ise MHP yanıtını verdi.</p>
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Kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 27.4'ü AKP, yüzde 24.2'si CHP, yüzde 12.0'si İYİ Parti, yüzde 7.1'i ise MHP yanıtını verdi.

<p>Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise&nbsp; CHP ve İYİ Parti'nin aldığı oy oranı AKP ve CHP'yi geride bıraktı. Kararsız seçmenlerin oyu dağıtıldığında AKP ve MHP 40,3, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise 41,6 oldu.</p>
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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise  CHP ve İYİ Parti'nin aldığı oy oranı AKP ve CHP'yi geride bıraktı. Kararsız seçmenlerin oyu dağıtıldığında AKP ve MHP 40,3, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise 41,6 oldu.

<p><strong>Kararsızlar dağıtıldıktan sonra:</strong></p><p><em>AKP: %32,2</em></p><p><em>CHP: % 27,7</em></p><p><em>İYİ Parti: %13,9</em></p><p><em>HDP: %10</em></p><p><em>MHP: %8,1</em></p><p><em>DEVA: %2,8</em></p><p><em>Saadet Partisi: %1,3</em></p><p><em>Gelecek Partisi: % 1,2</em></p>
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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra:

AKP: %32,2

CHP: % 27,7

İYİ Parti: %13,9

HDP: %10

MHP: %8,1

DEVA: %2,8

Saadet Partisi: %1,3

Gelecek Partisi: % 1,2

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