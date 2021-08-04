Video Haberler
- Zeytinburnu'ndaki korkunç patlama kamerada
- Restoranda korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- Ukrayna'da bombalı eylem paniği!
- Taksiciler saldırmıştı! Sürücü eğitmeni o anlar anlattı
- Prof. Dr. Yavuz'dan korkutan sözler! Uyarılarda bulundu
- CHP'li vekilin içinde olduğu otomobil kaza yaptı
- Yanan ormanlar uçaktaki yolcu tarafından görüntülendi
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında çarpıcı iddia
- Taksicilerden kadın sürücü adayına sözlü saldırı
- Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası