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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP ve İYİ Parti'nin aldığı oy oranı AKP ve CHP'yi geride bıraktı. Kararsız seçmenlerin oyu dağıtıldığında AKP ve MHP 40,3, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise 41,6 oldu.