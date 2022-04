Muhakkak okunması gereken Shakespeare kitapları

Shakespeare, Plutarkhos’un Lives of the Noble Grecians and Romans (1579) adlı kitabındaki “Coriolanus’un Yaşamı” bölümünden esinlenerek yazdığı Coriolanus’un Tragedyası’nda, Roma’ya yaptığı büyük hizmetlerle anılan büyük general Coriolanus’un zaaflarının ve büyük tutkularının hikâyesini anlatıyor. Oyun, Roma atmosferi içinde 1600 başlarında İngiltere’de buğday yetersizliği ve kıtlık nedeniyle çıkan halk ayaklanmasının izlerini taşıyor. İlk kez 1623 yılında basılan bu tragedyanın 1607-1608 yıllarında yazıldığı tahmin ediliyor.