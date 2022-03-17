Nar sirkesi ne işe yarar, faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

NAR SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği nar sirkesi yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıcı özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Farklı şekillerde kullanılabilen nar sirkesini siz de yemek ve salatalarda tercih edebileceğiniz gibi ılık suyun içerisine bir kaşık ekleyerek de tüketebilirsiniz.

- Sabah aç karnına bir bardak ılık suya bir kaşık sirke ilave edilerek içilebilir.

- Nar sirkesi genellikle mevsim salatalarında kullanılır. İsteğe göre patates salatası, kısır gibi yemeklerin yapımında da tercih edilebilir.

- Zayıflatıcı etkilerinden yararlanmak için yarım bardak ılık suyun içerisine birkaç damla eklenir ve aç karna içilebilir.

- İlaç olarak kullanılacaksa bal ile karıştırabilirsiniz.