Nar sirkesi ne işe yarar, faydaları nelerdir, nasıl yapılır?
Faydaları saymakla bitmeyen nar sirkesi, dikkatleri üzerine çekerek mutfakların vazgeçilmezi olmaya başladı. İçeriğindeki güçlü antioksidanlar ile bağışıklık sistemine katkı sağlayan nar sirkesi, aynı zamanda kas ve eklem gelişimi noktasında da oldukça etkilidir.
Bu yönüyle son dönemlerde oldukça yaygın şekilde kullanılan nar sirkesi doğal yollarla evde üretilebiliyor.
NAR SİRKESİNİN FAYDALARI NELER?
Nar sirkesi birçok hastalığın tedavisinde rol oynamaktadır. Bu sayede hastalıktan kurtulmak isteyen kişilerin nar sirkesini tüketmesi oldukça yararlıdır.
Kalp ve damar hastalıklarında etkilidir.
Obezite ile mücadelede birebir etkili olup düzenli şekilde kullanımda dengeli zayıflamaya yardımcı olur.
Kolestrol ve kan şekerini dengede tutar.
Diğer sirkeler gibi doğal antibiyotik görevi üstlenir.
Genç görünüm için yaşlanma karşıtı olarak kullanılmaktadır.
Seyreltilerek düzenli olarak cilde uygulandığında geç yaşlanmayı destekler ve ciltte pürüzleri ortadan kaldırır.
İçeriğinde çeşitli vitamin ve minarelleri bulundurur.
Kanser gibi birçok hastalığın tedavisi niteliğindedir. Bu tür hastalıklardan koruma görevini üstlenmede önemli bir rol oynar.
Kış aylarında ve soğuk havalarda geçirilen hastalıklara (nezle, grip, soğuk algınlığı vb.) koruma sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kas ve eklem ağrılarında kullanılmakta olup romatizma sorunu yaşayan kişilerin eklem bölümlerine nar sirkesi ile masaj yaparak düzenli bir şekilde kullanması gerekmektedir.
Nar sirkesi, güçlü bir antioksidandır ve yapısında serbest radikallere karşı, vücudun direncini arttıran birçok önemli mineral, vitamin ve enzim bulunmaktadır. Nar sirkesi, kan basıncının düzenlenmesinde olumlu rol oynarak, kişiyi kalp hastalıklarına karşı korur ve kalbin düzenli çalışmasına katkı sağlar.
Önemli düzeyde fenolik madde içeren nar, fenolik bileşiklerin gösterdikleri antioksidan etkisi ve aralarında diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi ile bilinir.
Doğal bir antibiyotik olarak adlandırılan nar, en güçlü antioksidanlardan C ve E vitaminlerini, karotenoid, koenzim Q-10, flavonoidler, lutein, alfa lipoik asit içerir.
NAR SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?
Zayıflamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği nar sirkesi yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıcı özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Farklı şekillerde kullanılabilen nar sirkesini siz de yemek ve salatalarda tercih edebileceğiniz gibi ılık suyun içerisine bir kaşık ekleyerek de tüketebilirsiniz.
- Sabah aç karnına bir bardak ılık suya bir kaşık sirke ilave edilerek içilebilir.
- Nar sirkesi genellikle mevsim salatalarında kullanılır. İsteğe göre patates salatası, kısır gibi yemeklerin yapımında da tercih edilebilir.
- Zayıflatıcı etkilerinden yararlanmak için yarım bardak ılık suyun içerisine birkaç damla eklenir ve aç karna içilebilir.
- İlaç olarak kullanılacaksa bal ile karıştırabilirsiniz.
EVDE NAR SİRKESİ YAPIMI
Nar sirkesi, üzüm ve elma sirkesi gibi evde rahatlıkla hazırlanabildiği için birçok kişi tarafından tavsiye edilir.Evde nar sirkesi yapımı için seçilen narların mevsiminde ve olgunlaşmış olanlarının kullanılması önerilir.
- Nar sirkesi yapımında mevsimin en taze ve olgunlaşmış narlarını kullanmaya özen gösterin.
Nar sirkesinin yapılışı için olgunlaşmış kaliteli narları seçtikten sonra parçalara bölünmesi, kabuklarından ayrılması ve tanelerinin ayıklanması gerekir.
- Seçtiğiniz narları 4 parçaya ayırın, kabuklarını soyun ve tanelerini başka bir kaba ayıklayın.
Narların tazeliğini ve lezzetini koruması için en uygun saklama kabı olarak cam kavanoz kullanılması önerilir.
- Sirkenin lezzetli olması için mutlaka cam kavanoz ve tahta kaşık kullanın.
Ayıkladığınız nar tanelerini kavanoza alın ve tahta kaşık yardımıyla ezin.
Elde edilen nar suyuna su ve bir yemek kaşığı doğal tuz ilave edilerek cam kavanozun üzeri uygun bir bez ile örtülür. Nar sirkesinin mayalanması için doğal elma ya da doğal üzüm sirkesi kullanılabilir.
Nar sirkesi 6 hafta içinde tüketilecekse, tuz eklemenize gerek yoktur. Ancak tuz eklemek sirkenin ömrünü uzatır.
- Kavanozun üzerini temiz bir tülbent ile örtün. Cam kavanoz karanlık bir yerde yaklaşık 2 aylık bir süre boyunca bekletin.
Süzgeç yardımı ile süzülerek posası atılan sirke, yeni bir cam kavanoza koyularak kullanıma hazır hale gelecektir.
- Kavanozdan sirke kokusu gelmeye başladığında narları süzerek suyunu aynı kavanozun içerisine koyun.
Nar sirkesini buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
Yeşil çaydan çok daha fazla antioksidan içermesi ile genç ve formda kalmaya yardımcı olan nar sirkesi, salatalara ve yemeklere eklenerek tüketilebilir.
Farklı türdeki birçok ev yemeğine lezzet ve aroma katması için tercih edilen nar sirkesi, tatlı-ekşi lezzeti ile damak tadına uygun olarak her yemekle uyum sağlayabilir.
Özellikle yeşil salatalarda tercih edilen ve her çeşit salatada da kullanılabilen nar sirkesi, ılık suya eklenerek detoks amaçlı da tüketilebilir.
Kısır, çiğ köfte, kuru patlıcan dolması, mercimek köftesi ve zeytinyağlı daha birçok yemek çeşidini hazırlamak için de tercih edilir.
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