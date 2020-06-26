6

Demir, "Aynı zamanda Kars’tan misafirlerimiz vardı, onlar da görsün istedik. Onlar da özellikle buraya gelmek istediler. Muhteşem doğasını ve gölü çok sevdiler. Hatta misafirim burada 10 gün kamp yapacağını söyledi. Herkesi Nemrut Krater Gölü’ne davet ediyoruz. Gelip görsünler" diye konuştu.