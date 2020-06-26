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Bitlis’e 13 kilometre uzaklıkta olan, 2 bin 250 rakımlı, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği, doğası ve manzarası ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Nemrut'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecine girmesiyle ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı.
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Kars’tan gelen misafirlerini Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye getiren Esen Demir, muhteşem doğayı ve ayıları görmek için geldiklerini belirterek, "Nemrut’a sürekli geliyorduk. Salgından sonra da normalleşmeyle birlikte kendimizi buralara attık. Şehir merkezinde gezmektense burada sosyal mesafeyi koruyarak gezmek daha iyi düşündük. Bir de ayıları görmek için geldik" dedi.
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