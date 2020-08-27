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Başkan Gürün: Oktay Akbal gençlerle buluşacak

Muğla’nın her taşında, toprağında, insanında kültürün, sanatın izleri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün yerel yönetimler olarak bu tarihe, sanata, kültüre sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti. Gürün; “Bir kültür ve çağdaş yaşam merkezi hayal ettik. 7 den 70’e herkese hitap etsin, bulunduğu bölgedeki kurum, tesislerle de bütünlük sağlasın ve Muğlamıza hizmet etsin istedik. İsmini de halkımız versin diye düşündük ve duyarlı Muğla halkı bu büyük tesise sanki aklımızdakini okurcasına Türkiye’nin çok değerli ismi, kardelenler yetiştiren Türkan Saylan ismini verdi. Bu tesis içerisinde edebiyata, basına çok önemli katkılar sunan, Muğla sevdalısı Oktay Akbal’ın da kişisel eserlerini, arşivini gençlerimizle buluşturacak Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ni oluşturduk. Ömrünün en verimli yıllarını Muğlamızda geçiren ve bu topraklara emanet ettiğimiz Oktay Akbal’ın bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.