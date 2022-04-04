ORC'den son seçim anketi... Cumhur İttifakı'na kötü haber: AKP oyları yüzde 30'un altında

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 15:12
<p>ORC Araştırma Şirketi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. 41 ilde 3 bin 540 kişiyle yüz yüze yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.</p>

ORC Araştırma Şirketi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. 41 ilde 3 bin 540 kişiyle yüz yüze yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

<p>ORC Araştırma'nın son anketinde, ittifaklar arasındaki oy oranı farkı dikkat çekti. Ankette, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan 3.6 puan önde olduğu görüldü.</p>

ORC Araştırma'nın son anketinde, ittifaklar arasındaki oy oranı farkı dikkat çekti. Ankette, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan 3.6 puan önde olduğu görüldü.

<p>Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 36.6, Millet İttifakı'nın oy oranının ise yüzde 40.2 olduğu görüldü.</p>

Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 36.6, Millet İttifakı'nın oy oranının ise yüzde 40.2 olduğu görüldü.

<p>Nisan ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle:</p><p>AK Parti: %28.4</p><p>CHP: %23.2</p><p>İYİ Parti:%17.0</p><p>HDP: %9.1</p><p>MHP:%8.2</p><p>Gelecek Partisi: %3.2</p><p>Deva Partisi: %2.7</p><p>Saadet:%1.5</p><p>TDP:%1.4</p><p>YRP :%1.2</p><p>MP:%1.0</p><p>HÜDAPAR:%0.9</p><p>DP:%0.8</p><p>BTP:%0.6</p><p>Diğer:%0.8</p>

Nisan ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %28.4

CHP: %23.2

İYİ Parti:%17.0

HDP: %9.1

MHP:%8.2

Gelecek Partisi: %3.2

Deva Partisi: %2.7

Saadet:%1.5

TDP:%1.4

YRP :%1.2

MP:%1.0

HÜDAPAR:%0.9

DP:%0.8

BTP:%0.6

Diğer:%0.8

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