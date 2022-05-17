Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 01:15
<p><strong>Organize İşler Sazan Sarmalı,</strong> <strong>Yılmaz Erdoğan'ın</strong> 2018 yılında yönettiği ve başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmi, izleyicilerin beğenisini topladı. Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu da elbette Yılmaz Erdoğan'a ait. Başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenen film 1 Şubat'ta vizyona girdi ardından 15 Şubat'tan itibaren ücretli bir platform olan Netflix'te yayınlanmaya başladı.</p> <p>İşte Organize İşler Sazan Sarmalı filmi hakkında tüm ayrıntılar…</p>

Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2018 yılında yönettiği ve başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmi, izleyicilerin beğenisini topladı. Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu da elbette Yılmaz Erdoğan'a ait. Başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenen film 1 Şubat'ta vizyona girdi ardından 15 Şubat'tan itibaren ücretli bir platform olan Netflix'te yayınlanmaya başladı.

İşte Organize İşler Sazan Sarmalı filmi hakkında tüm ayrıntılar…

<p>Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor.</p>

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor.

<p>İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır.</p>

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır.

<p>Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üçkağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer.</p>

Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üçkağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer.

<p>Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.</p>

Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

<p>Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.</p>

Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>*Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)</p> <p>*Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)</p> <p>*Ezgi Mola (Lerzan Berrak)</p> <p>*Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)</p>

OYUNCULAR

*Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

*Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

*Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

*Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

<p>*Bensu Soral (Nazlı Noyan)</p> <p>*Okan Çabalar (Taklacı Ziya)</p> <p>*Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)</p> <p>*Atakan Çelik (Bahadır)</p> <p>*Erdem Baş (Dombili Hayri)</p>

*Bensu Soral (Nazlı Noyan)

*Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

*Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

*Atakan Çelik (Bahadır)

*Erdem Baş (Dombili Hayri)

<p>*Ersin Korkut (Pokemon Ersin)</p> <p>*Güven Kıraç (İhsan)</p> <p>*Ekin Türkmen (Ecem)</p> <p>*Ata Demirer (Sıtkı Besnici)</p> <p>*Mahir İpek (Taci)</p> <p>*Cihan Talay (Nektar)</p>

*Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

*Güven Kıraç (İhsan)

*Ekin Türkmen (Ecem)

*Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

*Mahir İpek (Taci)

*Cihan Talay (Nektar)

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler