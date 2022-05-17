Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2018 yılında yönettiği ve başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmi, izleyicilerin beğenisini topladı. Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu da elbette Yılmaz Erdoğan'a ait. Başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenen film 1 Şubat'ta vizyona girdi ardından 15 Şubat'tan itibaren ücretli bir platform olan Netflix'te yayınlanmaya başladı.

İşte Organize İşler Sazan Sarmalı filmi hakkında tüm ayrıntılar…