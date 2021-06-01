<p>Among Us oyununun Among Us karakterlerine benzeyen bir nugget, e-Bay'de satışa sunuldu.<br></p>
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Among Us oyununun Among Us karakterlerine benzeyen bir nugget, e-Bay'de satışa sunuldu.

<p>McDonald's, belirli şubelerinde K-Pop müzik grubu olan BTS'ye atıfta bulunarak, popüler kültürden simgeler barındıran BTS menülerini müşterilerine sunuyor.&nbsp;</p><p>Menü ile birlikte sunulan oyuncaklar ise BTS'den ilham alınarak tasarlanıyor.</p>
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McDonald's, belirli şubelerinde K-Pop müzik grubu olan BTS'ye atıfta bulunarak, popüler kültürden simgeler barındıran BTS menülerini müşterilerine sunuyor. 

Menü ile birlikte sunulan oyuncaklar ise BTS'den ilham alınarak tasarlanıyor.

<p>Geçtiğimiz günlerde bir BTS menüsünün içerisinden, Among Us oyunundaki karakterlere benzeyen bir nugget çıktı. Nugget'ı bulan kişi, Among Us şekilli bu yiyeceği e-Bay'de açık artırmaya sundu.&nbsp;</p><p>Nuggetın şu anki ücreti ise otuz bin doları geçti.</p><p>Among Us, pandemisinin patlama yaptığı bir dönemde ortaya çıktığı için evlerine kapanmak zorunda kalan her insanın dikkatini çekip sıkıntı gideren bir oyun haline geldi.&nbsp;</p>
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Geçtiğimiz günlerde bir BTS menüsünün içerisinden, Among Us oyunundaki karakterlere benzeyen bir nugget çıktı. Nugget'ı bulan kişi, Among Us şekilli bu yiyeceği e-Bay'de açık artırmaya sundu. 

Nuggetın şu anki ücreti ise otuz bin doları geçti.

Among Us, pandemisinin patlama yaptığı bir dönemde ortaya çıktığı için evlerine kapanmak zorunda kalan her insanın dikkatini çekip sıkıntı gideren bir oyun haline geldi. 

<p>Söz konusu nugget'ın kesim şeklinin tesadüf olup olmadığıhenüz bilinmiyor.<br></p>
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Söz konusu nugget'ın kesim şeklinin tesadüf olup olmadığıhenüz bilinmiyor.

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