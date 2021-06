3

Geçtiğimiz günlerde bir BTS menüsünün içerisinden, Among Us oyunundaki karakterlere benzeyen bir nugget çıktı. Nugget'ı bulan kişi, Among Us şekilli bu yiyeceği e-Bay'de açık artırmaya sundu.

Nuggetın şu anki ücreti ise otuz bin doları geçti.

Among Us, pandemisinin patlama yaptığı bir dönemde ortaya çıktığı için evlerine kapanmak zorunda kalan her insanın dikkatini çekip sıkıntı gideren bir oyun haline geldi.