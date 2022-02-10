Polis kurşunuyla yaşamını yitiren Yağmur'un annesi konuştu

''SANKİ ÇOCUĞUN İÇİNE DOĞMUŞ''

Kızıyla son görüşmesinden söz eden anne Alparslan, “O gün benimle konuştu. ‘Anne biraz konuşalım mı?’ dedi. ‘Tamam kızım’ dedim. Karanlıktan çok korkuyordu. Benimle yattı. Gülümsedi. Beni çok öptü. Sanki çocuğun içine doğmuş. ‘Gel kızım, yat’ dedim. ‘Film izleyelim mi?’ dedi. Geç oldu dedim. Ben yattım. O telefonla oynuyordu. Sonra bana, ‘Arkadaşımın kızına bakmaya gideceğim, beni kaldırır mısın?’ dedi. ‘Tamam kızım’ dedi. Sonra bunu kimse aramadı. ‘Bir tane kız gelecek’ dedi. Küpe takıyordu. Para alacağını söyledi. 100 TL aldı. Çok mutlu olmuştu. ‘Ne yapacaksın?’ dedim. Tayt ile tişört alacağını söyledi” dedi.