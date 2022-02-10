Polis kurşunuyla yaşamını yitiren Yağmur'un annesi konuştu
İstanbul Bakırköy D-100 karayolunda polisten kaçan aracın içerisindeyken polis tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki kızın anne ve babası konuştu. Kızının saçını elinde tutan anne Nurten Alparslan, “Aracı kullanan Serhat Kaya’dan davacıyım. Onun da idamını istiyorum. Onun yaşı kocaman. Benim kızım daha ufak. Ne hakkı var, benim kızımı arabayla gezdiriyor” dedi.
Bakırköy’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Serhat Kaya(22) isimli sürücü 20 dakika boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Ters yöne girerek araçlara çarpan sürücünün elinde silah gören ekipler araca yönelik ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kurşun isabet eden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan(15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Kaya, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
''NE CEZASI VARSA ÇEKECEK''
Kızının ölümü hakkında konuşan baba Coşkun Alparslan, “Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur çok güzel, herkese iyilik yapan bir kızdı. Kediyi yolda görse alır getirirdi. Kimseye kötülüğü yoktu. Kendi halinde bir kızdı. Böyle bir olayı tasvip etmiyorum. Ne cezası varsa çekecek. Sonuna kadar gideceğim” dedi.
''SANKİ ÇOCUĞUN İÇİNE DOĞMUŞ''
Kızıyla son görüşmesinden söz eden anne Alparslan, “O gün benimle konuştu. ‘Anne biraz konuşalım mı?’ dedi. ‘Tamam kızım’ dedim. Karanlıktan çok korkuyordu. Benimle yattı. Gülümsedi. Beni çok öptü. Sanki çocuğun içine doğmuş. ‘Gel kızım, yat’ dedim. ‘Film izleyelim mi?’ dedi. Geç oldu dedim. Ben yattım. O telefonla oynuyordu. Sonra bana, ‘Arkadaşımın kızına bakmaya gideceğim, beni kaldırır mısın?’ dedi. ‘Tamam kızım’ dedi. Sonra bunu kimse aramadı. ‘Bir tane kız gelecek’ dedi. Küpe takıyordu. Para alacağını söyledi. 100 TL aldı. Çok mutlu olmuştu. ‘Ne yapacaksın?’ dedim. Tayt ile tişört alacağını söyledi” dedi.
''KIZIM GİTME DEDİM''
Evden çıkarken kızının mutlu olmadığını dile getiren Alparslan, “Normalde sevinçli bir kızdı. Hiç dışarı çıkası yoktu. Kızım gitme dedim. 1 saat dolaşıp geleceğini söyledi. Saat 13.30’da aradım. Ne yapıyorsun? Dedim. ‘Anne dolaşıyorum’ dedi. ‘Erken geleceğim’ dedi. 14.30’da aradım, 15.00’da aradım. Cevap vermedi. 21.00’a kadar aradım. Meğer benim kızım saat 15.00’de ölmüş” dedi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yağmur Alparslan’ın cenaze namazı Zeytinburnu’nda bulunan Selvili Çınar Camii’nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Namazda genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra Yeni Kozlu Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.
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