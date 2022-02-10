Birsen Kars'ın cenaze töreni öncesi polis ablukası
'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan ağır yaralı olarak kurtulan isimlerden Birsen Kars, kanser tedavisi sürerken yaşamını yitirdi. Kars'ın cenazesi nedeniyle Gazi Mahallesi polis tarafından abluka altına alındı. Cenaze töreni öncesi çok sayıda kişi gözaltına alındı.
19 Aralık 2000’de cezaevlerinde F tipi uygulamasına karşı süresiz açlık grevine giden tutuklulara yönelik düzenlenen 'Hayata Dönüş Operasyonu'nda ağır yaralı olarak kurtulan ve “6 kişi… Çıkarılan yangında diri diri yaktılar…” sözleriyle tanınan Birsen Kars, kanser tedavisi sürerken yaşamını yitirdi.
Dün gece Gazi Cemevi'ne getirilen Kars'ın cenaze töreni öncesi Gazi Mahallesi, Gazi Cemevi ve çevresi polis tarafından abluka altına alınrken, gece saatlerinde 14 kişi gözaltına alındı.
2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Bugün ise sabah saatlerinde yine Cemevi önünde 2 kişi gözaltına alınırken, gece saatlerinde gözaltına alınanlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "propaganda" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
''GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN''
Öte yandan Birsen Kars'ın ailesi cenazeyi defnetmek için gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.
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