4

'BOĞAZA YAKIN OLAN BÖLGELERDE DALIŞ TURİZMİ VE TURİZM ETKİLENİYOR'

Yapışkan bir madde olan müsilaj nedeniyle insanların denize girmek istemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Ayaz, "Müsilajın etkilediği bölge Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Bozcaada açıklarından Limni'ye doğru gidip, dağılıyor. Akıntı ve lodos ile birlikte yukarı suların etkisiyle Saros Körfezi'ne giriyor. Ancak şuanda da Saros Körfezi'nde de müsilajın kıyı bölgelerde kalmadığını balıkçılardan biliyoruz. Derin sularda ise, müsilaj balıkçılığı etkiliyor. Şuanda boğaza yakın yerlerde Marmara'dan sürekli bir tahliye olduğu için bu boğaza yakın olan bölgelerde dalış turizmi ve turizm etkileniyor. O maddenin normalde cilde, vücuda herhangi bir etkisi yok. Geçen hafta ben de müsilaj içinde dalış yaptım, yüzdüm. Ama kötü bir görüntüsü var, kimse o halde suya girmek istemez" diye konuştu.