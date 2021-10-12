Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema hacamat yaptırdı

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 20:16
<p>Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, sosyal medyada garip bir paylaşımda bulundu.</p>

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, sosyal medyada garip bir paylaşımda bulundu.

<p>Benzema, yaptığı paylaşım ile hacamat yaptırdığını duyurmuş oldu.&nbsp;<br></p>

Benzema, yaptığı paylaşım ile hacamat yaptırdığını duyurmuş oldu. 

<p>Benzema paylaşımında bu fotoğrafı kullanırken, aynı zamanda "Şimdiye kadar ki en iyi terapi..." cümlesini de kullandı.&nbsp;</p>

Benzema paylaşımında bu fotoğrafı kullanırken, aynı zamanda "Şimdiye kadar ki en iyi terapi..." cümlesini de kullandı. 

<p>Fransız yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Fransa ile Uluslar Ligi finalini kazanmıştı.&nbsp;</p>

Fransız yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Fransa ile Uluslar Ligi finalini kazanmıştı. 

<p>Fransız forvet İspanya ile oynanan finalde geriye düşen milli takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.</p>

Fransız forvet İspanya ile oynanan finalde geriye düşen milli takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.

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