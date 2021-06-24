<p>Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün 2021 Dijital Haber Raporu yayınlandı. Raporun Türkiye bölümünde çarpıcı tespitler yer alırken okur ve izleyicilerin hangi kuruluşları daha çok takip ettiği ve güvendiği gözler önüne serildi. Rapora göre Cumhuriyet medya kuruluşları arasında en güvenilir kaynaklardan biri olarak görüldü.&nbsp;<br></p>
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Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün 2021 Dijital Haber Raporu yayınlandı. Raporun Türkiye bölümünde çarpıcı tespitler yer alırken okur ve izleyicilerin hangi kuruluşları daha çok takip ettiği ve güvendiği gözler önüne serildi. Rapora göre Cumhuriyet medya kuruluşları arasında en güvenilir kaynaklardan biri olarak görüldü. 

<p><strong>Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün 2021 Dijital Haber Raporu yayınlandı.&nbsp;</strong></p><p>Raporun Türkiye bölümünde, egemen hükümet yanlısı seslerin hakim olduğu habercilik alanında farklı bakış açıları arayan yurttaşların internet üzerinden haber kaynaklarına, sosyal medyaya ve özel mesajlaşma uygulamalarına daha fazla yöneldiği belirtildi. Ancak geçtiğimiz sene, bağımsız haber kuruluşlarının, editoryal ve mali açıdan bağımsızlıklarına yönelik büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.</p>
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Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün 2021 Dijital Haber Raporu yayınlandı. 

Raporun Türkiye bölümünde, egemen hükümet yanlısı seslerin hakim olduğu habercilik alanında farklı bakış açıları arayan yurttaşların internet üzerinden haber kaynaklarına, sosyal medyaya ve özel mesajlaşma uygulamalarına daha fazla yöneldiği belirtildi. Ancak geçtiğimiz sene, bağımsız haber kuruluşlarının, editoryal ve mali açıdan bağımsızlıklarına yönelik büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

<p>Raporda, Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 153’üncü oldu ve bağımsız gazetecilik için Türkiye için zor bir ortam olmaya devam ediyor denilirken, “Özellikle hükümeti eleştiren medya kuruluşlarının sürekli mali ve siyasi baskı altında kaldığı” vurgulandı.</p>
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Raporda, Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 153’üncü oldu ve bağımsız gazetecilik için Türkiye için zor bir ortam olmaya devam ediyor denilirken, “Özellikle hükümeti eleştiren medya kuruluşlarının sürekli mali ve siyasi baskı altında kaldığı” vurgulandı.

<p>Geçtiğimiz sene, RTÜK ve Basın İlan Kurumu çok sayıda yayın ve reklam yasağı getirmesinin yanı sıra hükümete eleştiri görülen yerlerde para cezası kestiği hatırlatılırken Örnek olarak gazetemiz Cumhuriyet ve internet sitesi, Fox TV, Halk TV, Birgün'e yer verildi.</p>
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Geçtiğimiz sene, RTÜK ve Basın İlan Kurumu çok sayıda yayın ve reklam yasağı getirmesinin yanı sıra hükümete eleştiri görülen yerlerde para cezası kestiği hatırlatılırken Örnek olarak gazetemiz Cumhuriyet ve internet sitesi, Fox TV, Halk TV, Birgün'e yer verildi.

<p>Raporda, Olay TV’nin kapatılmasına dikkat çekilerek, binlerce internet sitesinin engellendiğine ve haberlerin kaldırılması için yasal işlem başlatıldığına dikkat çekildi.<br></p>
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Raporda, Olay TV’nin kapatılmasına dikkat çekilerek, binlerce internet sitesinin engellendiğine ve haberlerin kaldırılması için yasal işlem başlatıldığına dikkat çekildi.

<p>Raporda yer alan verilere göre, sosyal medya önemli bir kaynak haline geldi ve yüzde 61’in bu mecrayı haber için kullandıkları aktarıldı. Sosyal medyada, oto sansürün başladığı, sosyal medya kullanıcılarının ve gazetecilerin paylaşımları nedeniyle kendilerini soruşturmayla karşı karşıya buldukları belirtildi.</p>
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Raporda yer alan verilere göre, sosyal medya önemli bir kaynak haline geldi ve yüzde 61’in bu mecrayı haber için kullandıkları aktarıldı. Sosyal medyada, oto sansürün başladığı, sosyal medya kullanıcılarının ve gazetecilerin paylaşımları nedeniyle kendilerini soruşturmayla karşı karşıya buldukları belirtildi.

<p>Salgının Türkiye’deki bağımsızlık gazetecilik için siyasi ve mali şartları daha da zorlaştırdığının altı çizilerek, “Yerel ve ulusal haber kuruluşları için çalışan gazeteciler, Covid-19 haberleriyle ilgili yargılandı ve gözaltına alındı. Basılı gazete tirajlarının ilk Covid-19 vakasının görülmesinden itibaren düştüğü ancak kapanma önlemleriyle kaybın daha da artırdı” denildi.&nbsp;&nbsp;</p>
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Salgının Türkiye’deki bağımsızlık gazetecilik için siyasi ve mali şartları daha da zorlaştırdığının altı çizilerek, “Yerel ve ulusal haber kuruluşları için çalışan gazeteciler, Covid-19 haberleriyle ilgili yargılandı ve gözaltına alındı. Basılı gazete tirajlarının ilk Covid-19 vakasının görülmesinden itibaren düştüğü ancak kapanma önlemleriyle kaybın daha da artırdı” denildi.  

<p><strong>EN ÇOK HANGİ HABER KURULUŞLARINA GÜVENİLİYOR?</strong></p><p>Rapora göre Cumhuriyet, Fox Haber ve NTV medya kuruluşlarının en güvenilir olarak görüldüğü belirtildi. "Partizan markalara genel olarak daha az güveniliyor" ifadesine yer verildi.&nbsp;</p>
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EN ÇOK HANGİ HABER KURULUŞLARINA GÜVENİLİYOR?

Rapora göre Cumhuriyet, Fox Haber ve NTV medya kuruluşlarının en güvenilir olarak görüldüğü belirtildi. "Partizan markalara genel olarak daha az güveniliyor" ifadesine yer verildi. 

<p><strong>EN ÇOK HANGİ HABER KURULUŞLARI TAKİP EDİLİYOR?</strong></p><p>Türkiye’de haftalık en çok takip edilen/izlenen medya kuruluşlarına yer verildi. Radyo ve basılı gazeteler arasında haber kaynağı olarak ilk 5’te, Fox Haber, CNN Türk, Sözcü ve NTV yer aldı. İnternet’te ise en çok Sondakika.com, CNN Türk, Sözcü ve NTV’nin takip edildiği belirtildi.</p>
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EN ÇOK HANGİ HABER KURULUŞLARI TAKİP EDİLİYOR?

Türkiye’de haftalık en çok takip edilen/izlenen medya kuruluşlarına yer verildi. Radyo ve basılı gazeteler arasında haber kaynağı olarak ilk 5’te, Fox Haber, CNN Türk, Sözcü ve NTV yer aldı. İnternet’te ise en çok Sondakika.com, CNN Türk, Sözcü ve NTV’nin takip edildiği belirtildi.

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