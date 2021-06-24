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Salgının Türkiye’deki bağımsızlık gazetecilik için siyasi ve mali şartları daha da zorlaştırdığının altı çizilerek, “Yerel ve ulusal haber kuruluşları için çalışan gazeteciler, Covid-19 haberleriyle ilgili yargılandı ve gözaltına alındı. Basılı gazete tirajlarının ilk Covid-19 vakasının görülmesinden itibaren düştüğü ancak kapanma önlemleriyle kaybın daha da artırdı” denildi.