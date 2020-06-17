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Çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.