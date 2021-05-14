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Şenol Güneş kadroya çağırmadığı Caner için "Caner Erkin bizim için çok bedelli bir oyuncu. Bilhassa atağa dönük oyunda yetenekleri prestiji ile özel bir oyuncu. İstek, heyecan ve hırs olarak bize yeterli bir karakter gösterdi. Fakat oyun manasında baktığımızda randıman olarak beklentilerimizin aşağısında kaldı. Maçlarına da baktığımda defansif tarafta çok zayıf kaldığını ve muvaffakiyet yüzdesinin düştüğünü gözlemledik.” dedi.