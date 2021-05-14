<p>Şenol Güneş kadroya çağırmadığı Caner için "Caner Erkin bizim için çok bedelli bir oyuncu. Bilhassa atağa dönük oyunda yetenekleri prestiji ile özel bir oyuncu. İstek, heyecan ve hırs olarak bize yeterli bir karakter gösterdi. Fakat oyun manasında baktığımızda randıman olarak beklentilerimizin aşağısında kaldı. Maçlarına da baktığımda defansif tarafta çok zayıf kaldığını ve muvaffakiyet yüzdesinin düştüğünü gözlemledik.” dedi.</p>
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Şenol Güneş kadroya çağırmadığı Caner için "Caner Erkin bizim için çok bedelli bir oyuncu. Bilhassa atağa dönük oyunda yetenekleri prestiji ile özel bir oyuncu. İstek, heyecan ve hırs olarak bize yeterli bir karakter gösterdi. Fakat oyun manasında baktığımızda randıman olarak beklentilerimizin aşağısında kaldı. Maçlarına da baktığımda defansif tarafta çok zayıf kaldığını ve muvaffakiyet yüzdesinin düştüğünü gözlemledik.” dedi.

<p>Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare 30 kişilik kadroda yer almadı.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare 30 kişilik kadroda yer almadı. 

<p>Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç, Şenol Güneş'ten davet almadı.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç, Şenol Güneş'ten davet almadı. 

<p>Sezon başı Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç da kadroda yer almadı.&nbsp;</p>
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Sezon başı Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç da kadroda yer almadı. 

<p>Attığı goller ile Galatasaray'ı yarışta tutan Emre Akbaba da EURO 2020 aday kadroda yer almadı.&nbsp;</p>
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Attığı goller ile Galatasaray'ı yarışta tutan Emre Akbaba da EURO 2020 aday kadroda yer almadı. 

<p>Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Salih'i de kadroya davet etmeyen tecrübeli teknik adam "Salih Uçan sakatlığından dolayı aramıza katılmadı. Bazı oyuncular hakkında da tepkiler olacaktır. Biz inandığımız yolda ilerliyoruz." dedi.</p>
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Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Salih'i de kadroya davet etmeyen tecrübeli teknik adam "Salih Uçan sakatlığından dolayı aramıza katılmadı. Bazı oyuncular hakkında da tepkiler olacaktır. Biz inandığımız yolda ilerliyoruz." dedi.

<p>Dünya Kupası elemeleri için kadroya davet edildiğini öğrendiği an verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem olan Alpaslan Öztürk bu sefer kadroya çağırılmadı.</p>
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Dünya Kupası elemeleri için kadroya davet edildiğini öğrendiği an verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem olan Alpaslan Öztürk bu sefer kadroya çağırılmadı.

<p>Şenol Güneş kadroya davet etmediği Berat'ı takip ettiklerini belirterek "Trabzonspor'da Berat var. O da 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği'nden beri takip ediyorum. Unutulmuş bir şey değil." dedi.&nbsp;</p>
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Şenol Güneş kadroya davet etmediği Berat'ı takip ettiklerini belirterek "Trabzonspor'da Berat var. O da 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği'nden beri takip ediyorum. Unutulmuş bir şey değil." dedi. 

<p>Sezon başı Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, kadroya davet edilmedi.&nbsp;</p>
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Sezon başı Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, kadroya davet edilmedi. 

<p>Başakşehir'in 10 numarası Berkay Özcan Şenol Güneş'ten davet almadı.&nbsp;</p>
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Başakşehir'in 10 numarası Berkay Özcan Şenol Güneş'ten davet almadı. 

<p>Güneş, Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan hakkında&nbsp;<br>"Hakan Arslan çok formdaydı. Yaşı ve mevkii itibariyle alamadım. Biraz daha genç olsun alacaktım. Uğur Çiftçi de yakındı." dedi<br></p>
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Güneş, Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan hakkında 
"Hakan Arslan çok formdaydı. Yaşı ve mevkii itibariyle alamadım. Biraz daha genç olsun alacaktım. Uğur Çiftçi de yakındı." dedi

<p>Süper Lig'de attığı goller ile dikkat çeken Adem Büyük hakkında Güneş ""Mesela Burak Yılmaz olmasaydı Adem Büyük de olurdu, Muhammet Demir de olurdu. Biz hepsine açığız." açıklamasını yaptı."</p>
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Süper Lig'de attığı goller ile dikkat çeken Adem Büyük hakkında Güneş ""Mesela Burak Yılmaz olmasaydı Adem Büyük de olurdu, Muhammet Demir de olurdu. Biz hepsine açığız." açıklamasını yaptı."

<p>Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir de milli takımdan davet almadı.&nbsp;</p>
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Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir de milli takımdan davet almadı. 

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