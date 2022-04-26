Serie A ekibi Inter'den Miralem Pjanic'e kanca

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Miralem Pjanic, kulübü Barcelona'ya dönecek ancak Barcelona Pjanic'i takımda tutmayı düşünmüyor. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak oyuncunun, Xavi Hernandez'in onayından geçemediği ifade edildi.