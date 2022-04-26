Serie A ekibi Inter'den Miralem Pjanic'e kanca

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 15:58
<p>Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in ilgilendiği belirtildi.</p>

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in ilgilendiği belirtildi.

<p>İspanyol basınından <strong>Mundo Deportivo</strong>'nun haberine göre; sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Miralem Pjanic, kulübü Barcelona'ya dönecek ancak Barcelona Pjanic'i takımda tutmayı düşünmüyor. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak oyuncunun, Xavi Hernandez'in onayından geçemediği ifade edildi.</p>

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Miralem Pjanic, kulübü Barcelona'ya dönecek ancak Barcelona Pjanic'i takımda tutmayı düşünmüyor. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak oyuncunun, Xavi Hernandez'in onayından geçemediği ifade edildi.

<p>Gelecek sezon Arturo Vidal'in yerine bir orta saha oyuncu transfer etmek isteyen Inter'in, Miralem Pjanic'i gündemine aldığı ve kulüp CEO'su Giuseppe Marotta'nın bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. Pjanic ve Marotta daha önce Juventus'ta birlikte çalışmıştı.</p>

Gelecek sezon Arturo Vidal'in yerine bir orta saha oyuncu transfer etmek isteyen Inter'in, Miralem Pjanic'i gündemine aldığı ve kulüp CEO'su Giuseppe Marotta'nın bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. Pjanic ve Marotta daha önce Juventus'ta birlikte çalışmıştı.

<p>Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Pjanic, 4 asist katkısı gösterdi.</p>

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Pjanic, 4 asist katkısı gösterdi.

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