Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

AA
26 Nisan 2022 Salı, 12:20
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Fahri Tatan istifa etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Tatan'ın 26 Haziran 2021'den itibaren kulübe hizmet verdiği belirtildi.

Tatan'ın görevinden istifa ettiği aktarılan açıklamada, "Fahri Tatan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

 


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