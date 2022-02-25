Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!

İKTİDARA BAKIŞ AÇISI OLUMSUZ YÖNDE DEĞİŞTİ

Ankette, 24 Haziran'da oy kullanan 4830 seçmene "Son 3 yılda mevcut iktidara karşı olan bakış açınız ne yönde değişti? Neden?" sorusu yöneltildi.

2 bin 222 kişi 'Olumsuz yönde" derken, 2125 kişi 'Ne olumlu ne olumsuz değişmedi' yanıtını verdi.

386 kişi 'Fikrim yok' yanıtını verirken, 'Olumlu yönde değişti' diyenlerin ise sadece 97 kişi oldu.