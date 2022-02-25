Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 12:13
Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!

MAK Danışmanlık, Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!

Ankette katılımcılara "Yarın genel seçim olsa (milletvekili seçimi) oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Kararsızların matematiksel dağılımı sonrası AKP'nin oy oranı yüzde 31,1 oldu.

CHP'nin oy oranı yüzde 25,5 olurken, İYİ Parti'nin oranı ise yüzde 14,8 olarak belirtildi.

Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!

MHP'nin oy oranı yüzde 7,2, HDP'nin ise yüzde 9,1 oldu.

Ankette DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 3,4, Gelecek Partisi'nin yüzde 2,6, Saadet Partisi ise yüzde 1,3 oy oranına ulaştı.

Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!

MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI'NI GERİDE BIRAKTI

Ankette katılımcılara "Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz?' diye soruldu.

'Millet İttifakının adayına' diyenlerin oranı yüzde 38, 'Cumhur İttifakının adayına' diyenlerin oranı ise yüzde 36 oldu.

Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!

'Bu ittifakların dışında farklı bir adaya verebilirim' diyenler yüzde 9 olurken, 'Kararsız/Cevap yok' diyenlerin oranı yüzde 5 olarak belirtildi.

Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!

İKTİDARA BAKIŞ AÇISI OLUMSUZ YÖNDE DEĞİŞTİ

Ankette, 24 Haziran'da oy kullanan 4830 seçmene "Son 3 yılda mevcut iktidara karşı olan bakış açınız ne yönde değişti? Neden?" sorusu yöneltildi.

2 bin 222 kişi 'Olumsuz yönde" derken, 2125 kişi 'Ne olumlu ne olumsuz değişmedi' yanıtını verdi.

386 kişi 'Fikrim yok' yanıtını verirken, 'Olumlu yönde değişti' diyenlerin ise sadece 97 kişi oldu.

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