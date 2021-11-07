Son dakika... Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

DHA
07 Kasım 2021 Pazar, 13:54
<p>İstanbul'da Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı.</p>

İstanbul'da Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı.

<p>İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.</p>

İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.

<p>Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.&nbsp;</p>

Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

<p>Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.&nbsp;</p>

Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

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