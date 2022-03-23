Stevia (şeker otu) nedir, faydaları neler, zararları var mı?

Paraguay ve Brezilya'da yüzyıllardan beri tatlandırıcı ve tedavi edici özelliklerle kullanılan stevia, Japonya'da da otuz yılı aşkın bir süredir milyonlarca kişi tarafından tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanılıyor. Bu bitkiden elde edilen özütün, kan şekerini düzenleyici etkileri olduğu kabul ediliyor. Stevia'nın insülin duyarlılığını ve hatta salınımını arttırıcı etkilerinin olduğunu gösteren bazı araştırmaların varlığı diyabet tedavisinde kullanımını destekler nitelikte.

Stevia bitkisinin ihtiva ettiği Steviosid maddesi, vücuttaki tat duyuları tarafından normal şekerin 250-300 katı daha şekerli olarak algılanıyor. Bu nedenle bir tutam şeker bitkisi tozu, bir litre çay, kahve veya diğer içecekleri tatlandırmaya yeterli oluyor.

Stevia'nın kalori değeri sıfır, bu nedenle, diyet, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı olumlu etkileri var. Mide ve bağırsak florasını, asit alkali dengesini koruyor. Bununla birlikte stevia bitkisinin aşırı kullanımının özellikle erkeklerde sperm üretimini azaltarak kısırlığa neden olduğu hususunda çeşitli bilimsel araştırmalar da bulunuyor.

Stevia, Amerika ve Kanada'da uzun süreler yasaklı durumda kaldı; ancak bununla birlikte Japonya'da yıllarca bu bitki kullanıldı ve kullananlar üzerinde hiçbir yan etki görülmedi. Latin Amerika'da çeşitli ülkelerin halkları da yüzyıllardır bu bitkiyi kullanıyor. Son olarak, ABD ve Kanada bitki üzerinde yasakları kaldırıp, kullanımını serbest bıraktı. Bununla birlikte Paraguay'da özellikle kırsal kesimdeki ve yerli halk stevia bitkisini doğum kontrolü için kullanıyor, bu durum bitkinin sperm azaltıcı etkisini doğruluyor.

Stevia, Türkiye'de ilk kez 2009 yılında Antalya'da üretilmeye başlandı.