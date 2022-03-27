Taksim’de ünlü muhallebicide dehşet anları

Yaralı Erkan C. kanlar içinde yere yığılırken, Nuri T. ise yaşanan olaya rağmen sakinleşmeyerek, yaralı şahsı yerde darp etmeye ve tehditler savurmaya devam etti.

Bir süre sonra imalathanede bulunan başka kişilerin de geldiğini gören şahıs merdivenlerden yukarıya çıkarken, yaralı şahsı gösterip yoluna devam etti.