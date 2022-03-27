Taksim’de ünlü muhallebicide dehşet anları
Yaralı Erkan C. kanlar içinde yere yığılırken, Nuri T. ise yaşanan olaya rağmen sakinleşmeyerek, yaralı şahsı yerde darp etmeye ve tehditler savurmaya devam etti.
Bir süre sonra imalathanede bulunan başka kişilerin de geldiğini gören şahıs merdivenlerden yukarıya çıkarken, yaralı şahsı gösterip yoluna devam etti.
Olayın ardından çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erkan C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Erkan C.‘nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri, saldırgan Nuri T.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı.
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