Tarlada korkutan görüntü

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 20:51
<p>Konya’da sıkça görülen obruk ve yarıkların bir benzeri Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oluştu.&nbsp;</p>

Konya’da sıkça görülen obruk ve yarıkların bir benzeri Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oluştu. 

<p>Tarla yolunda uzunluğu yaklaşık 100 ila 200 metreyi bulan yarıkları gören köylüler, durumu hemen Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi.&nbsp;</p>

Tarla yolunda uzunluğu yaklaşık 100 ila 200 metreyi bulan yarıkları gören köylüler, durumu hemen Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi. 

<p>Bölgeye giden görevliler, yarıklarda ve çevre tarlalarda havadan drone ile incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri ise olası bir çökmeye karşı yarıkların etrafındaki tarla yollarını şerit çekerek trafiğe kapattı.</p>

Bölgeye giden görevliler, yarıklarda ve çevre tarlalarda havadan drone ile incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri ise olası bir çökmeye karşı yarıkların etrafındaki tarla yollarını şerit çekerek trafiğe kapattı.

<p>Karaman’da geçtiğimiz ay merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan pancar tarlasında da yüzey yarıkları oluşmuştu.</p>

Karaman’da geçtiğimiz ay merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan pancar tarlasında da yüzey yarıkları oluşmuştu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler