Thomas Hobbes kimdir? İşte düşünceleri, eserleri ve hayatı

YAŞAMI

Hobbes, 15 yaşındayken Oxford’a gitti ve orada skolastik mantık ve Aristoteles felsefesi öğrendi. 22 yaşındayken Lord Hardwick’in eğiticisi olarak 1610 yılında onunla büyük bir gezi yaptı. Çok etkilendiği Galilei ve Kepler üzerinde çalışmaya başlaması da bu tarihlere rastladı.

İtalya’da, Galilei’yi ziyaret etti, sonra İngiltere’ye döndü. Uzun parlamento 1640'ta toplandığı ve Laud’la Strafford Londra Kulesi’ne hapsedildiğinde Hobbes dehşete kapılıp Fransa’ya kaçtı ve 11 yıl boyunca dönmedi. Bir süre için Hobbes, geleceğin II. Charles'ına matematik öğretti. Bununla birlikte Leviathan'ı yayımlanınca, kitabın etkisi ani ve büyük oldu.