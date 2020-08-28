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Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (KARSAV) ile Karşıyaka’daki sivil toplum kuruluşları Mavişehir’de TOKİ tarafından satışı gerçekleştirilen kamu arazisindeki nöbete destek olmak için 60 kişi zeybek gösterisi yaptı.

