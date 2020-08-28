<h2 class="spot" style="box-sizing: border-box; font-size: 1rem; line-height: 1.5rem; color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-mce-style="box-sizing: border-box; font-size: 1rem; line-height: 1.5rem; color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: #ffffff;">TOKİ'nin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde imar planlarında rekreasyon ve spor alanında kalan arazileri satmasına karşı başlatılan nöbet sürüyor.&nbsp;</h2>
1

TOKİ'nin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde imar planlarında rekreasyon ve spor alanında kalan arazileri satmasına karşı başlatılan nöbet sürüyor. 

<p>Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (KARSAV) ile Karşıyaka’daki sivil toplum kuruluşları Mavişehir’de TOKİ tarafından satışı gerçekleştirilen kamu arazisindeki nöbete destek olmak için&nbsp; 60 kişi zeybek gösterisi yaptı.<br></p>
2

Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (KARSAV) ile Karşıyaka’daki sivil toplum kuruluşları Mavişehir’de TOKİ tarafından satışı gerçekleştirilen kamu arazisindeki nöbete destek olmak için  60 kişi zeybek gösterisi yaptı.

<p>Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ahmet Diker’in organize ettiği etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.&nbsp;<br></p>
2

Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ahmet Diker’in organize ettiği etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. 

<p>Gösterinin sonunda konuşan Cemil Tugay verdikleri destek için tüm katılımcılara teşekkür etti.<br></p>
3

Gösterinin sonunda konuşan Cemil Tugay verdikleri destek için tüm katılımcılara teşekkür etti.

<p>Tugay konuşmasında şunları kaydetti: “Sizlere başta Ahmet Diker olmak üzere, KARSAV ve bütün sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir kentin Belediye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum.&nbsp; Yaşasın Karşıyaka yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”<br></p>
4

Tugay konuşmasında şunları kaydetti: “Sizlere başta Ahmet Diker olmak üzere, KARSAV ve bütün sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir kentin Belediye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum.  Yaşasın Karşıyaka yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

<p>Etkinliğin yapılmasına öncülük eden meclis üyesi Ahmet Diker ise “ Bu arsa Karşıyaka’nındır, öyle kalacak” ifadelerini kullandı.&nbsp;<br></p>
5

Etkinliğin yapılmasına öncülük eden meclis üyesi Ahmet Diker ise “ Bu arsa Karşıyaka’nındır, öyle kalacak” ifadelerini kullandı. 

<p><span style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px; background-color: #ffffff;">NE OLMUŞTU?</span></p><p><span style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px; background-color: #ffffff;">İzmir'in Karşıyaka ilçesinde TOKİ tarafından satılığa çıkarılan ve bir bölümü denizin içinde kalan rekreasyon ve açık spor alanlarının alanların satışı yapılmıştı. iki alanın toplamda 112 milyon TL’ye ismi açıklanmayan şirketlere satıldığı ortaya çıkmıştı.&nbsp;</span></p>
7

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde TOKİ tarafından satılığa çıkarılan ve bir bölümü denizin içinde kalan rekreasyon ve açık spor alanlarının alanların satışı yapılmıştı. iki alanın toplamda 112 milyon TL’ye ismi açıklanmayan şirketlere satıldığı ortaya çıkmıştı. 

<p><br data-mce-bogus="1"></p>
8


Video Haberler