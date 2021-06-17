1988 Seul Oyunları'ndan beri Olimpiyatlar'da yüz binlerce bedava prezervatif dağıtılması geleneği koronavirüs pandemisi yüzünden sekteye uğrarken üreticiler ağır darbe yediklerini dile getirdi. İki hafta süren Olimpiyat'ta yakınlaşan atletlerle Oyunları izleyen turistleri güvenli sekse teşvik için organizatörlerin prezervatif dağıtmasına bel bağlayan üreticilere, pandemi düzenlemeleri büyük hayal kırıklığı yaşattı.
160 BİN PREZERVATİF DAĞITILMASI BEKLENİYOR
Sputnik'in aktardığına göre, 2020'de yapılması gerekirken pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlanan yenilikçi, ultra ince koruyucular, denizaşırı sporseverlerin gelişine yasak konulması ve Olimpiyat Köyü'nde sıkı önlemlerin uygulanacak olması nedeniyle üreticilerin elinde patladı.
23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de Tokyo'nun evsahipliği yapacağı Olimpiyat'ta organizatörlerin hala 160 bin prezervatif dağıtması bekleniyor. Ancak atletler için hazırlanan kurallar kitabının fiziksel temasın gereksiz şekillerinden kaçınmaları uyarısı yapması, prezervatif dağıtmaya ne gerek olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.
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