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23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de Tokyo'nun evsahipliği yapacağı Olimpiyat'ta organizatörlerin hala 160 bin prezervatif dağıtması bekleniyor. Ancak atletler için hazırlanan kurallar kitabının fiziksel temasın gereksiz şekillerinden kaçınmaları uyarısı yapması, prezervatif dağıtmaya ne gerek olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

