Tokyo Olimpiyatları’na 10 bin seyirci alınabilir
Gelecek ay Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlar için oyunlara 5 bin seyirci kabul edilmesinin onaylandığı ve bu sayının 10 bine çıkabileceği ifade edildi.
Guardian’da yer alan haberde, Tokyo Olimpiyatları’na seyirci alınabileceği belirtildi. Başkent Tokyo dahil olmak üzere 8 şehirde devam eden OHAL’in 20 Haziran’da sona ereceği ifade ifade edildi.
OHAL’in bitmesiyle birlikte 5 bin kişilik seyirci izninin onaylanacağı kaydedilirken bu sayının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
İZİN VERİLDİ
Oyunlara alınacak 5 bin seyirci kararının bu ay sonunda resmiyet kazanmasıyla birlikte izin verilen seyirci sayısının artırılması için çalışma yapılmasına hükümet tarafından izin verildiği belirtildi.
SEYİRCİ YASAKLANMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, oyunlara denizaşırı ülkelerden seyirci kabul edilmeyeceği ifade edilmişti.
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