Tokyo Olimpiyatları’na 10 bin seyirci alınabilir

16 Haziran 2021 Çarşamba, 16:10

Guardian’da yer alan haberde, Tokyo Olimpiyatları’na seyirci alınabileceği belirtildi. Başkent Tokyo dahil olmak üzere 8 şehirde devam eden OHAL’in 20 Haziran’da sona ereceği ifade ifade edildi.

OHAL’in bitmesiyle birlikte 5 bin kişilik seyirci izninin onaylanacağı kaydedilirken bu sayının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İZİN VERİLDİ

Oyunlara alınacak 5 bin seyirci kararının bu ay sonunda resmiyet kazanmasıyla birlikte izin verilen seyirci sayısının artırılması için çalışma yapılmasına hükümet tarafından izin verildiği belirtildi.

SEYİRCİ YASAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, oyunlara denizaşırı ülkelerden seyirci kabul edilmeyeceği ifade edilmişti.