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Dünyanın en bilindik sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, her geçen gün daha geniş kitlelere hitap etmeye devam ediyor. Peki Twitter'ın en çok takipçiye sahip hesapları hangileri?

İşte Twitter’da en fazla takipçi sayısına sahip hesaplar...

Barack Obama

Katıldığı yıl: 2007

Takipçi sayısı: 129,6 milyon