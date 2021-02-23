<p>Dünyanın en bilindik sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, her geçen gün daha geniş kitlelere hitap etmeye devam ediyor. Peki Twitter'ın en çok takipçiye sahip hesapları hangileri?&nbsp;</p><p>İşte Twitter’da en fazla takipçi sayısına sahip hesaplar...</p><p><strong>Barack Obama</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2007</p><p>Takipçi sayısı: 129,6 milyon&nbsp;&nbsp;</p>
1

Dünyanın en bilindik sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, her geçen gün daha geniş kitlelere hitap etmeye devam ediyor. Peki Twitter'ın en çok takipçiye sahip hesapları hangileri? 

İşte Twitter’da en fazla takipçi sayısına sahip hesaplar...

Barack Obama

Katıldığı yıl: 2007

Takipçi sayısı: 129,6 milyon  

<p><strong>Justin Bieber</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 113,9 milyon&nbsp;</p>
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Justin Bieber

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 113,9 milyon 

<p><strong>Katy Perry</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı:109,4 milyon&nbsp;</p>
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Katy Perry

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı:109,4 milyon 

<p><strong>Rihanna</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 102 milyon&nbsp;</p>
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Rihanna

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 102 milyon 

<p><strong>Cristiano Ronaldo</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2010</p><p>Takipçi sayısı: 91,2 milyon&nbsp;</p>
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Cristiano Ronaldo

Katıldığı yıl: 2010

Takipçi sayısı: 91,2 milyon 

<p><strong>Taylor Swift</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2008</p><p>Takipçi sayısı: 88,4 milyon&nbsp;</p>
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Taylor Swift

Katıldığı yıl: 2008

Takipçi sayısı: 88,4 milyon 

<p><strong>Lady Gaga</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2008</p><p>Takipçi sayısı: 83,9 milyon</p>
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Lady Gaga

Katıldığı yıl: 2008

Takipçi sayısı: 83,9 milyon

<p><strong>Ariana Grande</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 82,1 milyon&nbsp;</p>
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Ariana Grande

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 82,1 milyon 

<p><strong>Ellen DeGeneres</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2008</p><p>Takipçi sayısı: 79,2 milyon&nbsp;&nbsp;</p>
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Ellen DeGeneres

Katıldığı yıl: 2008

Takipçi sayısı: 79,2 milyon  

<p><strong>YouTube</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2007</p><p>Takipçi sayısı: 72,9 milyon</p>
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YouTube

Katıldığı yıl: 2007

Takipçi sayısı: 72,9 milyon

<p><strong>Kim Kardashian West</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 69,1 milyon&nbsp;</p>
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Kim Kardashian West

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 69,1 milyon 

<p><strong>Narendra Modi</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 65,9 milyon&nbsp;</p>
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Narendra Modi

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 65,9 milyon 

<p><strong>Justin Timberlake</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 64,1 milyon&nbsp;</p>
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Justin Timberlake

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 64,1 milyon 

<p><strong>Selena Gomez</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 64,6 milyon&nbsp;</p>
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Selena Gomez

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 64,6 milyon 

<p><strong>CNN Breaking News</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2007</p><p>Takipçi sayısı: 60,9 milyon&nbsp;</p>
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CNN Breaking News

Katıldığı yıl: 2007

Takipçi sayısı: 60,9 milyon 

<p><strong>Twitter</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2007</p><p>Takipçi sayısı: 59,2 milyon&nbsp;</p>
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Twitter

Katıldığı yıl: 2007

Takipçi sayısı: 59,2 milyon 

<p><strong>Britney Spears</strong></p><p>Katıldığı yıl:&nbsp;</p><p>Takipçi sayısı: 56 milyon&nbsp;</p>
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Britney Spears

Katıldığı yıl: 

Takipçi sayısı: 56 milyon 

<p><strong>Demi Lovato</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 55 milyon</p>
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Demi Lovato

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 55 milyon

<p><strong>Bill Gates</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 53,8 milyon</p>
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Bill Gates

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 53,8 milyon

<p><strong>Shakira</strong></p><p>Katıldığı yıl: 2009</p><p>Takipçi sayısı: 52,8 milyon</p>
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Shakira

Katıldığı yıl: 2009

Takipçi sayısı: 52,8 milyon

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