Ünlü karikatürist Galip Tekin 64 yıl önce bugün dünyaya geldi

Gırgır dergisinde yetişmiş önemli çizerlerden biri olan Galip Tekin'in, Oğuz Aral döneminin Gırgır'ında; komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek daha çok bilimkurguya yaklaşarak mizahi olmaktan uzaklaştı.