Ünlü karikatürist Galip Tekin 64 yıl önce bugün dünyaya geldi

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 12:44
<p><strong>Galip Tekin,</strong> 20 Nisan 1958 tarihinde, Konya'da dünyaya geldi.</p><p>Ünlü karikatürist 6 Temmuz 2017'de Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Türk fantastik ve bilimkurgu tarzdaki eserleriyle tanınan çizgi romancı yarattığı karanlık dünya ile ufkumuzu genişletti.</p><p><strong>İyi ki doğdun, iyi ki geçtin bu dünyadan Galip Tekin...</strong></p>

Galip Tekin, 20 Nisan 1958 tarihinde, Konya'da dünyaya geldi.

Ünlü karikatürist 6 Temmuz 2017'de Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Türk fantastik ve bilimkurgu tarzdaki eserleriyle tanınan çizgi romancı yarattığı karanlık dünya ile ufkumuzu genişletti.

İyi ki doğdun, iyi ki geçtin bu dünyadan Galip Tekin...

<p><strong>Gırgır dergisinde</strong> yetişmiş önemli çizerlerden biri olan Galip Tekin'in, <strong>Oğuz Aral</strong> döneminin Gırgır'ında; komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, <strong>giderek daha çok bilimkurguya yaklaşarak mizahi olmaktan uzaklaştı.&nbsp;</strong></p>

Gırgır dergisinde yetişmiş önemli çizerlerden biri olan Galip Tekin'in, Oğuz Aral döneminin Gırgır'ında; komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek daha çok bilimkurguya yaklaşarak mizahi olmaktan uzaklaştı. 

<p><strong>Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Galip Tekin,</strong> Gırgır'da Oğuz Aral döneminin bitmesinden sonra, hemen hemen bütün mizah dergilerinde çalıştı.&nbsp;</p>

Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Galip Tekin, Gırgır'da Oğuz Aral döneminin bitmesinden sonra, hemen hemen bütün mizah dergilerinde çalıştı. 

<p>Çizerliğinin yanı sıra Taksim'de bir dönem en popüler bar olan<strong> Kemancı'nın </strong>ortağı ve işletmecisi olan <strong>Galip Tekin, aynı zamanda üniversitelerde çizgi roman dersleri verdi.</strong><br></p>

Çizerliğinin yanı sıra Taksim'de bir dönem en popüler bar olan Kemancı'nın ortağı ve işletmecisi olan Galip Tekin, aynı zamanda üniversitelerde çizgi roman dersleri verdi.

<p>Sevilen bazı öyküleri: <em>Alavarza, Delik, Son Neoplan, Tursuntur...</em><br></p>

Sevilen bazı öyküleri: Alavarza, Delik, Son Neoplan, Tursuntur...

<p>Haftalık dergilerde devamı haftaya şeklinde uzun soluklu yayınlanan bu öyküler, 2011 senesinde albümleştirilerek yayınlanmaya başlandı.&nbsp;</p>

Haftalık dergilerde devamı haftaya şeklinde uzun soluklu yayınlanan bu öyküler, 2011 senesinde albümleştirilerek yayınlanmaya başlandı. 

<p>Hikâyelerinden yola çıkılarak 2012 yılında<strong> Acayip Hikayeler</strong> adlı bir dizi yayınlandı fakat 2012-2013 sezonunda yayından kaldırıldı.<br></p>

Hikâyelerinden yola çıkılarak 2012 yılında Acayip Hikayeler adlı bir dizi yayınlandı fakat 2012-2013 sezonunda yayından kaldırıldı.

<p>2016'da çizgi roman dergisi olarak çıkan <strong>"Hortlak"</strong> dergisinde çizdi.<br></p>

2016'da çizgi roman dergisi olarak çıkan "Hortlak" dergisinde çizdi.

<p><strong>KİTAPLARI</strong></p><p>* Tuhaf Öyküler 1 (2011 - Mürekkep Yayınları)</p><p>* Tuhaf Öyküler 2 (2011 - Mürekkep Yayınları)</p><p>* Tuhaf Öyküler 3 (2012 - Mürekkep Yayınları)</p>

KİTAPLARI

* Tuhaf Öyküler 1 (2011 - Mürekkep Yayınları)

* Tuhaf Öyküler 2 (2011 - Mürekkep Yayınları)

* Tuhaf Öyküler 3 (2012 - Mürekkep Yayınları)

<p>Karikatürist Galip Tekin, 6 Temmuz 2017 tarihinde Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Cenazesi <em>Küçükçekmece Mezarlığı'na</em> defnedildi.&nbsp;<br></p>

Karikatürist Galip Tekin, 6 Temmuz 2017 tarihinde Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Cenazesi Küçükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. 

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