Ünlü karikatürist Galip Tekin 64 yıl önce bugün dünyaya geldi
Galip Tekin, 20 Nisan 1958 tarihinde, Konya'da dünyaya geldi.
Ünlü karikatürist 6 Temmuz 2017'de Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Türk fantastik ve bilimkurgu tarzdaki eserleriyle tanınan çizgi romancı yarattığı karanlık dünya ile ufkumuzu genişletti.
İyi ki doğdun, iyi ki geçtin bu dünyadan Galip Tekin...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Park halindeki minibüs alev alev yandı
- Kritik 'maske açıklaması'
- Kum fırtınası kazalara sebep oldu: 7 yaralı
- Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 90 bin liralık al
- Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp
- İstanbul’da bayram tatili öncesi otogarlarda yoğunluk
- Suriyeli seçmen sayısını açıkladı
- Uluabat Gölü'nde 'su çürüyor' uyarısı
- Meteoroloji’den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
- Cadde ortasında bıçaklı kavga: Yumruklar havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Irpin kenti harabeye döndü
- NATO'dan 'Kilitli Kalkanlar' tatbikatı!
- Yeni MHK'den Cüneyt Çakır kararı!
- Kritik 'maske açıklaması'
- Ünlü çizgi romancı Galip Tekin 64 yıl önce bugün dünyaya
- Yaşam tarzını yeniden şekillendirecek 7 adım
- 'İki Türk vatandaşı benzinleri bitince denize çakıldı'
- Galatasaray seçimleri hakkında flaş gelişme!
- Maskeyi tamamen kaldırdılar
- 'Mutkaka TSE belgesi olan yerden rapor alın'