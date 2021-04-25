<p>Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ve "büyük felake" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.<br></p>
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ve "büyük felake" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

<p>Fazıl Say, "Amerika'nın, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya’ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu’da uyguladığı vahşi ‘böl ve yönet’ işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" düşüncesini dile getirdi.<br></p>
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Fazıl Say, "Amerika'nın, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya’ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu’da uyguladığı vahşi ‘böl ve yönet’ işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" düşüncesini dile getirdi.

<p>Say, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 12-13 yıl önce Türkiye, Ermenistan’a "gelin beraber araştıralım bu tarihi muallakta bir şey kalmasın, beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları" teklifinde bulundu. Ermenistan yanaşmadı.<br></p>
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Say, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 12-13 yıl önce Türkiye, Ermenistan’a "gelin beraber araştıralım bu tarihi muallakta bir şey kalmasın, beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları" teklifinde bulundu. Ermenistan yanaşmadı.

<p>Yani; tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir. Madem farklı teoriler farklı rakamlar, farklı sebepler var, hepsi eşit irdelenmeli, konu araştırma konusudur.&nbsp;<br></p>
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Yani; tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir. Madem farklı teoriler farklı rakamlar, farklı sebepler var, hepsi eşit irdelenmeli, konu araştırma konusudur. 

<p>Hala tek bir adım bile atılmış değildir. Batının 'taraf tutmacılığı' malum... bizim de 'etik' savunmamız zayıf.. gerçeklik hala ortak karara ortak hemfikir olunmaya varamadıysa..<br></p>
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Hala tek bir adım bile atılmış değildir. Batının 'taraf tutmacılığı' malum... bizim de 'etik' savunmamız zayıf.. gerçeklik hala ortak karara ortak hemfikir olunmaya varamadıysa..

<p><strong>NE OLMUŞTU?</strong></p><p>ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem "soykırım" hem "büyük felaket" ifadelerini kullandı. Biden, mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle "soykırım" olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti. Biden, "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" dedi.</p>
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NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem "soykırım" hem "büyük felaket" ifadelerini kullandı. Biden, mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle "soykırım" olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti. Biden, "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" dedi.

<p>İşte Fazıl Say'ın yaptığı açıklama...</p>
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İşte Fazıl Say'ın yaptığı açıklama...

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