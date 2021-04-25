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NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem "soykırım" hem "büyük felaket" ifadelerini kullandı. Biden, mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle "soykırım" olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti. Biden, "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" dedi.