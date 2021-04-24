Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden 24 Nisan açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 19:05

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.

Biden açıklamasında, "Her yıl bu gün, Osmanlı döneminde yaşanan Ermeni soykırımında ölenleri anıyoruz" dedi.

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan kararları kabul etmiş, son olarak her iki partiden 100’ün üzerinde üye Biden’a bir mektup göndererek 24 Nisan’daki açıklamasında sözde soykırımı resmen tanıma çağrısı yapmıştı.

SEÇİM VAADİYDİ

1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanımlanması, hem Biden'ın, hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim vaatlerinden biriydi. Biden aynı zamanda, Delaware Senatörü olduğu dönemden bu yana sözde soykırımın resmen tanınması yönünde çağrı yapmış bir isim.





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