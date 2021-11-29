2022'de piyasaya sürülecek: WhatsApp'ın 6 yeni özelliği sızdı
WhatsApp'a gelecek özellikleri ve değişiklikleri izleyen web sitesi WABetaInfo, uygulamanın 2022'de yayına almayı planladığı özellikleri açıkladı. Özellikler arasında uygulamayı birden fazla cihazda kullanmaktan iletişim bilgilerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya kadar pek çok yenilik yer alıyor.
WABetaInfo, Android ve Apple iOS platformlarına gelecek WhatsApp güncellemesiyle birkaç yeni özelliği kullanıma sunacağını bildiriyor. Bu özelliklerin bir kısmı WhatsApp beta programına kayıtlı olan kullanıcıların kullanımına sunulurken, bir kısmı da dışarıya sızan bilgilerde yer alıyor.
Yakında tüm kullanıcılara sunulması beklenen uygulamanın yeni özellikleri şu şekilde:
BİRDEN FAZLA CİHAZDA KULLANABİLME
Son zamanlarda, platform tüm beta kullanıcıları için çoklu cihaz özelliği ekledi. Bu özellik, ana akıllı telefonda bağlantı olmasa bile kullanıcıların platforma birden fazla cihaz üzerinden erişmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, tek bir WhatsApp hesabını dört adet cihaza bağlayabilecekler.
SON GÖRÜLME VE PROFİL FOTOĞRAFI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERDE DAHA FAZLA KONTROL
Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp’ta son görülme, durum, profil fotoğrafı ve hakkında açıklamasını kimlerin görebileceğini kontrol etmelerini sağlayacak. Uygulama zaten Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse gibi seçenekler sunuyordu, ancak yeni bir seçenek eklemeyi planlıyor. Kullanıcılar, yeni seçenekle beraber bilgi paylaşmak istemedikleri kişileri seçebilecekler.
INSTAGRAM REELS GELEBİLİR
WABetaInfo’ya göre, sohbet platformu Instagram Reels’i de içerebilir. Reels’in WhatsApp uygulamasında özel bir alana sahip olacağı düşünülüyor.
WhatsApp’ı odağına alan web sitesi WABetaInfo’ya göre yenilik ve değişikliklerin çoğu Facebook’un; yeni adıyla Meta’nın tüm sosyal medya platformlarını birleştirme stratejisi ile paralellik taşıyor.
Kaynak: Sözcü
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