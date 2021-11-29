2022'de piyasaya sürülecek: WhatsApp'ın 6 yeni özelliği sızdı

SON GÖRÜLME VE PROFİL FOTOĞRAFI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERDE DAHA FAZLA KONTROL

Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp’ta son görülme, durum, profil fotoğrafı ve hakkında açıklamasını kimlerin görebileceğini kontrol etmelerini sağlayacak. Uygulama zaten Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse gibi seçenekler sunuyordu, ancak yeni bir seçenek eklemeyi planlıyor. Kullanıcılar, yeni seçenekle beraber bilgi paylaşmak istemedikleri kişileri seçebilecekler.