Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 10:50
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde 85 cm'ye ulaşan kar nedeniyle özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Mahmutbey TEM otoyolu mevkinde çok sayıda araç yolda kaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

Ekiplerin tüm gece çalışması sonucu sabah saatlerinde kapalı yolların önemli bir bölümü açıldı.

İstanbul'da saat 09.45 itibariyle TEM Mahmutbey mevki ve Hadımköy bağlantı yolunun bir kısmı haricinde tamamen kapalı yol bulunmuyor. 

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

İSTANBUL'DA ALINAN TEDBİRLER İSE ŞÖYLE:

Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek.

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durduruldu.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

Otogarlardaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması 13.00’e kadar uzatıldı.

Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 13.00'e kadar durduruldu.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

THY MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN AÇIKLAMA 

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullandı. 

THY'DEN YENİ AÇIKLAMA: SAAT 00.00'A KADAR UÇUŞLAR DURDURULDU

THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri bugün tatil edildi.

Yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak. 

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

METRO SEFERLERİ KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UZATILDI

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.


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