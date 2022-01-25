Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde 85 cm'ye ulaşan kar nedeniyle özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Mahmutbey TEM otoyolu mevkinde çok sayıda araç yolda kaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

