Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum
İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde 85 cm'ye ulaşan kar nedeniyle özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Mahmutbey TEM otoyolu mevkinde çok sayıda araç yolda kaldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.
THY MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
THY'DEN YENİ AÇIKLAMA: SAAT 00.00'A KADAR UÇUŞLAR DURDURULDU
THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.
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