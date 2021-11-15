Zehra Güneş'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Başarılı ve güzel voleybolcu tüm bunlar dışında yaptığı makyajla ve giyim tarzıyla konuşulurken, son hali ise yine herkesi etkiledi. Vakıfbank SK'nin ve A Milli Voleybol Takımımızın milli sporcusu Zehra, Instagram'da paylaştığı karesiyle yine beğeni topladı. Zehra Güneş'in tarzı büyük beğeni toplarken paylaşım kısa sürede ilgi topladı. Milli voleybolcunun fotoğrafının altına birçok yorum yapıldı.
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