Zehra Güneş'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Başarılı ve güzel voleybolcu tüm bunlar dışında yaptığı makyajla ve giyim tarzıyla konuşulurken, son hali ise yine herkesi etkiledi. Vakıfbank SK'nin ve A Milli Voleybol Takımımızın milli sporcusu Zehra, Instagram'da paylaştığı karesiyle yine beğeni topladı. Zehra Güneş'in tarzı büyük beğeni toplarken paylaşım kısa sürede ilgi topladı. Milli voleybolcunun fotoğrafının altına birçok yorum yapıldı.

