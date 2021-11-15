Zehra Güneş'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:35
<p>A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli voleybolcu yaptığı paylaşım ile büyük ilgi gördü. Güneş tarzıyla beğeni toplarken takipçileri yorum yağmuruna tuttu.<br></p>

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli voleybolcu yaptığı paylaşım ile büyük ilgi gördü. Güneş tarzıyla beğeni toplarken takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

<p>2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden ve herkesi hayran bırakan Filenin Sultanları, gündemden düşmüyor. Takımın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş saha dışında yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.<br></p>

2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden ve herkesi hayran bırakan Filenin Sultanları, gündemden düşmüyor. Takımın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş saha dışında yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

<p>Sergiledikleri mücadele ve performansla adından söz ettiren Filenin Sultanları, CEV'de dünya üçüncüsü olmayı başardı. Tüm oyuncular birer birer beğenilirken Meryem Boz, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş biraz daha fazla konuşuldu ve ön plana çıktı.<br></p>

Sergiledikleri mücadele ve performansla adından söz ettiren Filenin Sultanları, CEV'de dünya üçüncüsü olmayı başardı. Tüm oyuncular birer birer beğenilirken Meryem Boz, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş biraz daha fazla konuşuldu ve ön plana çıktı.

<p>Korelileri kendisine hayran bırakan ve sosyal medya üzerinden kısa sürede 1,3 milyon takipçiye ulaşan Zehra, NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant ile de takipleşmeye başlamıştı.<br></p>

Korelileri kendisine hayran bırakan ve sosyal medya üzerinden kısa sürede 1,3 milyon takipçiye ulaşan Zehra, NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant ile de takipleşmeye başlamıştı.

<p>Başarılı ve güzel voleybolcu tüm bunlar dışında yaptığı makyajla ve giyim tarzıyla konuşulurken, son hali ise yine herkesi etkiledi. Vakıfbank SK'nin ve A Milli Voleybol Takımımızın milli sporcusu Zehra, Instagram'da paylaştığı karesiyle yine beğeni topladı. Zehra Güneş'in tarzı büyük beğeni toplarken paylaşım kısa sürede ilgi topladı. Milli voleybolcunun fotoğrafının altına birçok yorum yapıldı.<br></p>

Başarılı ve güzel voleybolcu tüm bunlar dışında yaptığı makyajla ve giyim tarzıyla konuşulurken, son hali ise yine herkesi etkiledi. Vakıfbank SK'nin ve A Milli Voleybol Takımımızın milli sporcusu Zehra, Instagram'da paylaştığı karesiyle yine beğeni topladı. Zehra Güneş'in tarzı büyük beğeni toplarken paylaşım kısa sürede ilgi topladı. Milli voleybolcunun fotoğrafının altına birçok yorum yapıldı.

<p>Milli voleybolcunun fotoğrafının altına takım arkadaşları Ebrar Karakurt, Naz Aydemir AKyol yorumda bulundu. Ebrar Karakurt, "Abiii bu neeee, Titretttinnnn benii" ifadesini kullandı. Esprili paylaşımda bulunan Naz ise "Kapat kız belini böbreklerini üşüteceksin" dedi.<br></p>

Milli voleybolcunun fotoğrafının altına takım arkadaşları Ebrar Karakurt, Naz Aydemir AKyol yorumda bulundu. Ebrar Karakurt, "Abiii bu neeee, Titretttinnnn benii" ifadesini kullandı. Esprili paylaşımda bulunan Naz ise "Kapat kız belini böbreklerini üşüteceksin" dedi.


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