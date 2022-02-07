2022 pasaport uzatma işlemleri nereden ve nasıl yapılır? Güncel pasaport fiyatları nedir?

07 Şubat 2022 Pazartesi, 10:07

Yurtdışında tatil yapabilmek için bazı belgelere ihtiyaç vardır. Bunların başında pasaport yer alıyor. Pasaporta ne kadar süredir sahip olunduğu da oldukça önemli. Bunun sebebi bazen sahip olunan pasaportun geçerlilik süresi seyahat öncesindeki yeterli zamanı kapsamıyor olabilir. Bu yüzden de seyahat öncesi kontroller yapılırken pasaportun geçerlilik süresi güncel tutulmalıdır.

Geçerlilik süresini doldurmuş olan eski pasaportlar ile yurtdışına çıkmak mümkün olmadığı için yeni bir pasaportun çıkarılması gerekiyor. Bunun için de pasaportun süresi uzatılmalıdır. Pasaport süresini uzatma işlemi olarak anılmaya devam etse de artık eski tip pasaportların kullanım süresi 2011’de çipli pasaporta geçilerek sona erdi. Bu yüzden elinizdeki pasaportun süresi dolunca yeni bir pasaport çıkartmanız gerekiyor. E- pasaport da denilen çipli pasaportlara randevu için aynı işlemin takip edilmesi gerekiyor.

2022 PASAPORT SÜRESİ UZATMA İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Pasaport süresini uzatmak için nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünden randevu alınması gerekiyor. İnternet çağında yaşadığımız için bunu online olarak halledebiliriz. İsteğe göre ALO 199’u arayarak ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu talebi oluşturarak başvuru yapılıyor.



Site üzerinden işlem yapımı da adım adım şu şekilde işliyor;

İlk olarak web siteyi tarayıcıda aratarak pasaport sayfasına girin Pasaport sayfasında, kullandığınız pasaportun türünü seçin Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin İşlem yapmak istediğimiz kişiyi seçin

Son olarak da randevu almak için en uygun tarihi ve saati seçin

Bu şekilde gerekli randevuyu oluşturmuş oluyorsunuz.

2022 GÜNCEL PASAPORT FİYATLANDIRMASI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde yayınlanan tabloda fiyatlar yer alıyor. Her yıl değişen pasaport süresini uzatma işleminin güncel fiyatları ise şu şekilde:



Süre Harç Defter Toplam 6 Ay 309,40 TL 225,00 TL 534,40 TL 1 Yıl 452,30 TL 225,00 TL 677,30 TL 2 Yıl 738,40 TL 225,00 TL 963,40 TL 3 Yıl 1.049,00 TL 225,00 TL 1.274,00 TL 3+ Yıl 1.478,30 TL 225,00 TL 1.703,30 TL

2022 PASAPORT SÜRESİ UZATMA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan) Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı, Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi 1 adet biometrik fotoğraf Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi. Parmak izi 18 yaş altı çocuklar için muvafakatname Şu an kullanılan pasaport

Pasaport harcınızı ise Vergi Dairesi Müdürlükleri, PTT Şubeleri, anlaşmalı bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı'na ödeyebilirsiniz.