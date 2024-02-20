Doğanın sıcakkanlılıkla buluşma noktası: Of

Doğal zenginlikleri, tarihi dokusu ve misafirperver insanlarıyla Trabzon'un Of ilçesi, Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan eşsiz bir destinasyondur. Doğa ile tarih arasında muhteşem bir buluşma noktası olan Of, her ziyaretçiyi büyüler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:42
Doğanın sıcakkanlılıkla buluşma noktası: Of
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Trabzon'un eşsiz güzelliklerine sahip olan Of ilçesi, Karadeniz'in doğal ve tarihi mirasını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir destinasyondur. Yeşilin ve mavinin kucaklaştığı bu cennet köşesinde, yaylalar, dereler ve muhteşem sahil şeridiyle dolu bir doğa manzarası sizi bekliyor. Ayrıca, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla da zenginleşmiş olan Of, geçmişten günümüze kadar uzanan zengin bir tarih ve kültür birikimine ev sahipliği yapar...

OF'TA GEZİLECEK YERLER

  • Pileki Mağarası: İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta yer alan Pileki Mağarası, sessiz ve sakin bir bölgede yer almasıyla bilinmektedir. Özel araçlarla ulaşım sağlayabileceğiniz mağara, fotoğrafçılık açısından da tercih edilmektedir. Turistlerin sık sık ziyaret gerçekleştirdiği mağara, yapay mağaralar arasında yerini almaktadır. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Pileki Mağarası, içerisinde pek çok kültürel eseri bulundurmaktadır.
  • Çağlayan Şelalesi: İlçe merkezine 10 kilometre uzaklığı bulunan Çağlayan Şelalesi, doğal güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Sessiz ve sakin bir bölgede yer alan şelale, oldukça geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Özel araçlarla veya gezi otobüsleriyle ulaşım sağlayabileceğiniz Çağlayan Şelalesi, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Gençlerin sık sık ziyaret gerçekleştirdiği şelale, doğa ile iç içe olma konusunda da ön plana çıkmaktadır. Kamp ve piknik aktivitelerin yapıldığı alan, sosyalleşme açısından da büyük bir öneme sahiptir. Yabancı turistlerin ilgisini çeken şelale, harika manzarasıyla fotoğrafçılık aktivitelerine olanak sağlamaktadır.
  • Hapsiyaş Köprüsü: Mimari yapısıyla ilgi çekmeyi başaran Hapsiyaş Köprüsü, uzun yıllar boyunca korunmayı başarmıştır. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan köprüye özel araçlarla veya yürüyerek ulaşım sağlanmaktadır. Restore çalışmalarıyla günümüze kadar ulaşması başaran yapı, Of ilçesinin önemli tarihi yapıları arasında yer almaktadır. Sık sık ziyaretlerin gerçekleştirildiği Hapsiyaş Köprüsü, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
  • Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı: İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı, mimari yapısıyla turistlerin ilgisini çekmektedir. Özel araçlarla veya otobüslerle ulaşım sağlayabileceğiniz yapı, oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Sık sık ziyaretlerin gerçekleştirildiği konak, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

OF'TA YENECEK YEMEKLER

  • Karalahana Dolması
  • Pazılı Kaygana
  • Muhlama 
  • Mısır Ekmeği
  • Karadeniz Pidesi Çeşitleri
  • Laz Böreği

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