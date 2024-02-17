Tarihin kültürle buluşma noktası: Afyonkarahisar

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:31

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:31

Afyonkarahisar, Türkiye'nin batısında, eşsiz bir tarih ve doğa harikası olarak konumlanmıştır. Binlerce yıllık geçmişiyle İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olan bu şehir, ziyaretçilerini mistik bir atmosferle karşılar. Şehir, tarih ve lezzetin muhteşem bir birleşimiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar.

AFYONKARAHİSAR'DA GEZİLECEK YERLER

Afyonkarahisar Kalesi: 226 metre yükseklikteki volkanik bir kaya kütlesi üzerinde sunduğu büyüleyici manzarayla kartpostalları süsleyen Afyonkarahisar Kalesi, şehrin en önemli simgesel yapısı olarak ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan ve uzun tarihi M.Ö. 1350 yılında Hitit İmparatorluğu dönemine kadar uzayan görkemli kale, tarihi boyunca Frig, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de aktif olarak kullanılmış.

226 metre yükseklikteki volkanik bir kaya kütlesi üzerinde sunduğu büyüleyici manzarayla kartpostalları süsleyen Afyonkarahisar Kalesi, şehrin en önemli simgesel yapısı olarak ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan ve uzun tarihi M.Ö. 1350 yılında Hitit İmparatorluğu dönemine kadar uzayan görkemli kale, tarihi boyunca Frig, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de aktif olarak kullanılmış. Acıgöl Kuş Cenneti: Türkiye'nin en özel tabiat haritalarında biri olan ve bir bölümü Afyonkarahisar bir bölümü ise Denizli sınırlarında uzanan Acıgöl Kuş Cenneti, her mevsim doğa tutkunlarını kendine çekiyor. 41 kilometrekare büyüklüğünde olan ve 20 kilometresi Afyonkarahisar sınırlarında kalan kuş cenneti, özellikle yıl boyu burada yaşayan flamingo sürüleri ile ünlü.

Türkiye'nin en özel tabiat haritalarında biri olan ve bir bölümü Afyonkarahisar bir bölümü ise Denizli sınırlarında uzanan Acıgöl Kuş Cenneti, her mevsim doğa tutkunlarını kendine çekiyor. 41 kilometrekare büyüklüğünde olan ve 20 kilometresi Afyonkarahisar sınırlarında kalan kuş cenneti, özellikle yıl boyu burada yaşayan flamingo sürüleri ile ünlü. Frig Vadisi: Bölgede uzun süre hüküm süren Frigya uygarlığının kültürel yapısını görme şansı bulabileceğiniz ve birbirinden ilginç kaya oluşumları arasında unutulmaz bir gün geçirebileceğiniz Frig Vadisi’nde at safarileri, bisiklet gezileri ve trekking turlarına katılarak keşfe çıkabilirsiniz.

Bölgede uzun süre hüküm süren Frigya uygarlığının kültürel yapısını görme şansı bulabileceğiniz ve birbirinden ilginç kaya oluşumları arasında unutulmaz bir gün geçirebileceğiniz Frig Vadisi’nde at safarileri, bisiklet gezileri ve trekking turlarına katılarak keşfe çıkabilirsiniz. İscehisar Peribacaları: Kendine özgü jeolojik yapısı ile ülkemizin en özel noktalarından olan Afyonkarahisar’da volkanik patlamalarla oluşarak binlerce yılda rüzgârlar ve yağmurlarla şekillenmiş İscehisar peribacalarını da kesinlikle yakından görmelisiniz. Şehrin en çok ziyaret edilen doğa harikalarından olan ve sadece 30 kilometre uzaklıktaki İscehisar sınırlarında yer alan devasa peribacaları, büyüleyici bir manzarayı gözlerinizin önüne serecek.

Kendine özgü jeolojik yapısı ile ülkemizin en özel noktalarından olan Afyonkarahisar’da volkanik patlamalarla oluşarak binlerce yılda rüzgârlar ve yağmurlarla şekillenmiş İscehisar peribacalarını da kesinlikle yakından görmelisiniz. Şehrin en çok ziyaret edilen doğa harikalarından olan ve sadece 30 kilometre uzaklıktaki İscehisar sınırlarında yer alan devasa peribacaları, büyüleyici bir manzarayı gözlerinizin önüne serecek. Eber Gölü: Türkiye'nin dört bir yanından doğa ve fotoğrafçılık tutkunlarını kendine çeken büyüleyici Eber Gölü, Afyonkarahisar'a sadece 1 saat uzaklıkta. Onlarca ender görülen kuş türüne ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber Gölü, 1992 yılından beri 1. derece sit alanı olarak korunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanından doğa ve fotoğrafçılık tutkunlarını kendine çeken büyüleyici Eber Gölü, Afyonkarahisar'a sadece 1 saat uzaklıkta. Onlarca ender görülen kuş türüne ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber Gölü, 1992 yılından beri 1. derece sit alanı olarak korunuyor. Avdalaz Kalesi: Frig Vadisi'nin en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan 3000 yıllık Avdalaz Kalesi, şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta unutulmaz bir tarih gezisi sunuyor. Devasa bir volkanik kaya kütlesinin üst bölümü kale, alt bölümü ise mezar odaları olarak tasarlanmasıyla tarihin ilk apartmanı olarak ünlenen Avdalaz Kalesi, bu özelliğinden dolayı tüm dünyadan tarih ve arkeoloji meraklılarını kendine çekiyor.

AFYONKARAHİSAR'DA YENECEK YEMEKLER