Tiny house ve orman kampları Türkiye’de popülerleşiyor: Minimalist yaşamın yükselişi

Minimalist yaşam, çevreye duyarlı mimari ve ekonomik sürdürülebilirlik arayanlar için küçük evler yükselen bir değer. Çekilebilir modüller, konteynerler ve doğa içinde karavan alanları en çok tercih edilen formatlardan.

- AYVALIK, TINY HOUSE KÖYÜ

Tinos Village: Zeytinliklerin içinde güneş enerjili mini evler. Komün yaşam alanları, sessiz çalışmaya uygun bölümlerle dijital göçebelere hitap ediyor.

- FETHİYE, YEŞILÜZÜMLÜ

Uzumlu House: İki kişilik konaklamaya uygun modern modüller. Bağ bozumu zamanı yerel şarap tadımı da yapılıyor.

- İZNİK

Mobil Yaşam Parkı: Karavan ve tiny house’lar için altyapı destekli konaklama alanı. Elektrik, su ve kompost tuvalet var. Bağımsız yolculuk ve doğa içinde çalışmak isteyenler tercih edebilir.

BUNGALOV VE ORMAN KAMPI

Daha sade, doğrudan doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin tercihi. Minimal bungalovlar ve güvenli kamp alanları artık her bütçeye uygun çeşitlilikte.

- ŞAVŞAT, KARAGÖL

Sahara Milli Parkı: Ahşap dağ evleri ve göl kenarı çadır alanları. Bu bölgede yıldız izleme çok popüler. Işık kirliliği sıfıra yakın.

- KARABÜK, YENİCE ORMANLARI

Türkiye’nin en büyük ormanlarından olan bu bölgede Kamp Ovacuma ve Green Route Camp bungalov ile çadır seçenekleri sunuyor. Doğa yürüyüşü alanaları, orman içi yoga, mantar keşfi gibi etkinliklerden de yararlanılabilir.

- ANTALYA, OLİMPOS

Ağaç Evler: Eski sırt çantalı gezgin kültürünün çağdaşlaşmış halini burada deneyimleyebilirsiniz. Yalın bungalovlar, ortak mutfaklar ve kamp ateşi çevresinde yeni insanlarla tanışmak... Ayrıca deniz ve antik kente yürüyüş mesafesinde.