Türkiye'nin en uzun sahili: Samandağ Çevlik Sahili

Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:40

Güncelleme: 16.01.2024 - 15:40

Hatay, Akdeniz'in incisi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir. Şehrin Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik Sahili, Türkiye'nin en uzun kumsalına sahip. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bu doğal harika, ziyaretçilere geniş ve sakin bir kumsalın yanı sıra, tertemiz deniz suyunun keyfini çıkarma fırsatı sunuyor. Sahilin etkileyici doğal güzelliği, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tarihi Miras ve Kültürel Zenginlikler

Hatay, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çekiyor. Antik çağlardan kalma birçok eser, şehrin farklı noktalarında ziyaretçilere açık. Özellikle Antakya'nın tarihi sokakları, mozaiklerle süslü Hatay Arkeoloji Müzesi ve dünyaca ünlü St. Pierre Kilisesi, tarihe tanıklık ediyor.

Yerel Lezzetler

Hatay mutfağı, Türkiye'nin en zengin ve çeşitli mutfaklarından biridir. Meşhur Hatay kebapları, künefe ve zeytinyağlı yemek çeşitleri, gastronomi tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında. Şehrin sokakları ve restoranları, bu lezzetleri tatmak isteyenler için geniş bir yelpaze sunuyor.

Doğal Güzellikler ve Aktiviteler

Samandağ Çevlik Sahili'nin yanı sıra, Hatay'ın Asi Nehri boyunca uzanan yemyeşil doğası ve Harbiye Şelalesi gibi doğal güzellikleri de ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca, bölgede doğa yürüyüşleri, kuş gözlemciliği ve bisiklet turları gibi pek çok aktivite sunuluyor.

Konaklama Seçenekleri

Hatay, her türlü bütçeye ve zevke uygun konaklama seçenekleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi Antakya merkezindeki butik oteller, Samandağ ve çevresindeki sahil tesisleri, misafirperver pansiyonlar ve lüks oteller, her türlü tatil anlayışına hitap edebilecek çeşitlilikte hizmet veriyor.