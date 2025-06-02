10 dakikada yağlı biber turşusu tarifi

Turşu yapmak genellikle günlerce beklemeyi gerektirir, değil mi? Ama bu tarif öyle değil! Sadece 10 dakikada hazır olan yağlı biber turşusu, pratikliğiyle mutfakların gözdesi olmaya aday. Hem acı hem de aromatik biberlerin sarımsak ve sirke ile buluştuğu bu turşu, özellikle et ve kuru baklagil yemeklerinin yanında harika bir eşlikçi oluyor.

MALZEMELER

500 gram yeşil kıl biber (isteğe göre acı veya tatlı)

5 diş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

1 çay bardağı içme suyu

NASIL YAPILIR?

Biberleri yıkayıp kurulayın ve uç kısımlarını kesin.

Sarımsakları soyup iri iri doğrayın.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve biberleri birkaç dakika kavurun.

Ardından içine sirke, su, tuz, şeker ve limon tuzunu ekleyip karıştırın.

Sarımsakları da ekleyin ve tüm karışımı 5-6 dakika kısık ateşte pişirin.

Sıcakken cam kavanozlara doldurun ve kapağını sıkıca kapatın.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına alın.