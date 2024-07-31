15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Kugel pasta tarifi

Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:27

Güncelleme: 31.07.2024 - 17:27

Adını Almanca "top" anlamına gelen "kugel" kelimesinden alan bu pasta, adının aksine sadece top şeklinde bir tatlı. Pratik pasta tarifleri arayanlar için ideal olan bu tarifte, pastanın yapımı için sadece üç malzeme kullanıyoruz. Hem basit hem de lezzetli olan bu pasta, kısa sürede hazırlanarak tatlı krizlerinize hızlı bir çözüm sunar. Peki, damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, kugel pasta tarifi...

KUGEL PASTA TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

2 paket, toz vanilyalı puding

3 paket petibör bisküvi (10 adet bütün, gerisi parçalanmış)

Üzeri için:

80 gram bitter çikolata (eritilmiş)

1,5 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

KUGEL PASTA YAPILIŞI

Derin bir tencereye süt ve toz vanilyalı pudingi ekleyin.

Orta ateşte sürekli çırparak pişirin.

Puding kıvamını alınca ocaktan alın ve kabuklanmaması için ara ara karıştırarak oda sıcaklığında soğutun.

Oda sıcaklığına gelen pudingin içine parçalanmış petibör bisküvilerini ekleyin ve karıştırın.

Karışımı, iç kısmını streçlediğiniz yuvarlak kaselere eşit şekilde paylaştırın ve altını düzleştirin.

Karışımın üzerine bütün halindeki bisküvileri taban olarak ekleyin.

Sığmayan bisküvileri parçalayıp her tarafını kapatın.

Hazırladığınız pastaların üzerini streç filmle kapatıp buzlukta 4 saat bekletin.

Buzluktan çıkardığınız pastaların streçlerini açıp kaselerden çıkarın.

Tel ızgara veya bir tabağa pastaları yerleştirin.

Benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı pastaların her yerine gezdirin.

Çikolatanın donmasını 1-2 dakika bekleyin ve tekrar eritilmiş çikolatayı şeritler halinde pastaların üzerine gezdirin.

Son olarak, toz Antep fıstığını pastaların üzerine serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun!