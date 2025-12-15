15 dakikada pratik lezzet: Milföy pizza tarifi

Milföy pizza, pratikliğiyle öne çıkan ve fırından çıktığı anda iştah kabartan tariflerden biridir. Hazır milföy hamuru sayesinde uzun hazırlık aşamalarına gerek kalmadan, evde kolayca pizza lezzeti yakalanabilir. Çay saatlerinden akşam atıştırmalıklarına kadar her ana uyum sağlar.

MİLFÖY PİZZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 adet milföy hamuru

3 yemek kaşığı domates sosu (veya ketçap)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet küçük kase sucuk (doğranmış)

1 adet küçük kase salam veya sosis (isteğe bağlı)

1–2 yemek kaşığı konserve mısır

6–8 adet dilimlenmiş zeytin

1 adet küçük mantar (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

MİLFÖY PİZZA NASIL YAPILIR?

Milföy hamurları oda sıcaklığında birkaç dakika bekletilerek yumuşatılır. Fırın tepsisine yerleştirilen hamurların ortasına çatal yardımıyla hafif delikler açılır. Üzerine domates sosu sürülür, kaşar peyniri ve diğer malzemeler eklenir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, milföyler kabarıp üzeri kızarana kadar pişirilir.

PÜF NOKTALARI

Sosun çok sulu olmaması hamurun çıtır kalmasını sağlar. Malzemelerin fazla koyulmaması, milföyün kabarıklığını korumasına yardımcı olur. Daha çıtır bir taban için fırına vermeden önce kenarlara yumurta sarısı sürülebilir.