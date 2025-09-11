Afyon mutfağının efsane lezzeti: MasterChef Afyon bükmesi tarifi...

Afyon mutfağının en özel böreklerinden biri olan Afyon bükmesi, el açması hamuru, bol iç harcı ve üzerine sürülen mis gibi haşhaş yağıyla tam bir yöresel lezzet şöleni. İçinde yeşil mercimek, kıyma ve soğan bulunan harcı sayesinde oldukça doyurucu olan bu börek, özellikle bayram sabahları ve özel davet sofralarının vazgeçilmezi... İşte enfes Afyon bükmesi tarifi!

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su (kontrollü eklenir)

1 yemek kaşığı sirke (daha kolay açılması için)

İç Harcı için:

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

200 g kıyma

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Üzeri için:

4-5 yemek kaşığı haşhaş ezmesi

1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Un, tuz ve sirkeyi karıştırıp azar azar su ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örterek 30 dakika dinlendirin.

Tavada sıvı yağı ısıtın, soğanı kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Haşlanmış yeşil mercimek, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru 6-8 bezeye ayırın. Her bezeyi unlanmış tezgahta incecik açın.

Açtığınız hamurun yarısına iç harçtan koyun, diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını sıkıca bastırın.

Haşhaş ezmesini sıvı yağ ile açın. Böreklerin üzerine bolca sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.