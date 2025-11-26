Ağızda dağılan enfes lezzet: Dereotlu tuzlu kurabiye tarifi

Misafir ağırlarken, çay saatlerinde ya da evde küçük bir atıştırmalığa ihtiyaç duyduğunuzda kurtarıcı bir tarif olan dereotlu kurabiye; yumuşak iç dokusu ve ağızda dağılan kıvamıyla herkesin favorisi oluyor. Peki, ağızda dağılan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kıyır kıyır dereotlu tuzlu kurabiye tarifi...

DEREOTLU TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı sirke (elma veya üzüm)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım demet ince doğranmış dereotu

2,5 – 3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

DEREOTLU TUZLU KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabına alın.

Üzerine sıvı yağ, yumurta akı, tuz, şeker ve sirkeyi ekleyerek karıştırın.

İnce kıyılmış dereotunu karışıma ilave edin.

Un ve kabartma tozunu eleyerek yavaş yavaş ekleyin ve yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Üzerine yumurta sarısı sürün, isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika hafif kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!