Akdeniz esintili tatlı: Malta sokak lezzeti Imqaret tarifi

Malta mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan Imqaret, hurma dolgulu ve dışı çıtır kızarmış hamurdan yapılan nefis bir tatlıdır. Hafif baharatlı hurma dolgusu ve altın rengi çıtır hamuruyla, hem çayın hem de kahvenin yanında harika gider. İşte evde de kolayca hazırlayabileceğiniz Imqaret tarifi...

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 çay bardağı su (gerektikçe eklenir)

Bir tutam tuz

İç harcı için:

250 gram hurma (çekirdekleri çıkarılmış ve ezilmiş)

1 tatlı kaşığı rezene tohumu veya anason

1 tatlı kaşığı tarçın

1–2 yemek kaşığı su (hurma ezmesini yumuşatmak için)

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın ve ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 15–20 dakika dinlendirin.

Hurma ezmesini bir tavaya alın, tarçın ve rezene tohumunu ekleyin. Gerekirse 1–2 yemek kaşığı su ilave ederek karıştırın ve yumuşak bir dolgu hazırlayın.

Dinlenen hamuru ince bir dikdörtgen şeklinde açın.

Ortasına uzunlamasına hurma dolgusunu koyun ve hamuru kapatın; kenarlarını iyice bastırın.

Uzun rulo şeklindeki hamuru çapraz veya dikdörtgen dilimler hâlinde kesin.

Derin bir tavada yağı kızdırın ve dilimleri altın sarısı rengini alana kadar kızartın.

Sıcak veya ılık servis yapın. İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.