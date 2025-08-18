Akdeniz mutfağının en sevilen lezzeti: Kalamar tava tarifi

Deniz ürünleri sevenlerin favorisi olan kalamar tava, hem pratik hazırlanışı hem de benzersiz lezzetiyle sofralara şıklık katar. Özellikle meze sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan bu özel tarif, yanında servis edilen limon ve tarator sos ile bambaşka bir tat deneyimi sunar. Dışı altın sarısı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan kalamar tava, doğru pişirme teknikleriyle evde de kolayca hazırlanabilir. İster özel misafir sofralarına ister keyifli akşam yemeklerine, bu nefis tarifle fark yaratabilirsiniz. Peki, Akdeniz mutfağının en sevilen lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, kalamar tava tarifi...



Malzemeler

500 gr temizlenmiş kalamar halkası

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Kalamar halkalarını geniş bir kaba alın. Üzerine süt, karbonat ve şekeri ekleyip iyice karıştırın. Üstünü kapatıp buzdolabında dinlendirin. Dinlenen kalamarları süzdürün ve kağıt havlu ile fazla nemini alın. Geniş bir tabağa unu koyun ve kalamar halkalarını una bulayın. Tavada bol sıvı yağı iyice kızdırın. Unlanan kalamarları dikkatlice yağa atın ve her iki tarafı altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Kızaran kalamarları yağını çekmesi için havlu kağıt üzerine alın.

Püf noktası

Kalamarın sert olmaması için önceden süt, karbonat ve şeker karışımında en az 1-2 saat (tercihen 1 gece) bekletmek çok önemlidir. Bu yöntemle kalamarlar kızardığında hem çıtır hem de yumuşacık olur.