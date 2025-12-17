Akdeniz usulü enfes lezzet: MasterChef tuzda balık tarifi

İtalya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere Akdeniz mutfağında yüzyıllardır uygulanan tuzda pişirme yöntemi, balığın kendi suyunda, yumuşacık ve sulu kalmasını sağlar. Peki, Akdeniz usulü bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef tuzda balık tarifi...

TUZDA BALIK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün levrek veya çipura (1–1,2 kg, içi temizlenmiş ama pulları üzerinde)

2–2,5 kg iri taneli kaya tuzu

2 adet yumurta beyazı

1 adet limon (dilimlenmiş)

2–3 dal taze biberiye veya kekik

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

TUZDA BALIK YAPILIŞI

Balığın içini temizletin, yıkamayın.

İç boşluğuna limon dilimleri, taze otlar ve sarımsak ekleyin.

Kaya tuzunu geniş bir kapta yumurta beyazlarıyla hafif nemli, kum kıvamı alana kadar karıştırın.

Tepsiye tuzun bir kısmını yayın.

Balığı üzerine koyun ve kalan tuzla balığı tamamen kaplayın.

Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Fırından çıkarınca tuz kabuğunu kırın, derisini soyun ve fileto hâlinde servis edin.

Afiyet olsun!