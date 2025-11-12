Akşam yemeğine lezzetli ve pratik çözüm: Patatesli mantar graten tarifi

Patatesli mantar graten, özellikle davet sofralarının gözdesi haline gelen, hem pratik hem de gösterişli bir fırın yemeğidir. Kremalı dokusu, lezzetli aroması ve doyurucu yapısıyla bu tarif, klasik gratene yeni bir boyut kazandırıyor. Peki, akşam yemeğine lezzetli ve pratik çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis patatesli mantar graten tarifi...

PATATESLİ MANTAR GRATEN TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

300 gram kültür mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, muskat rendesi

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

PATATESLİ MANTAR GRATEN YAPILIŞI

Patatesleri soyup ince dilimler halinde doğrayın.

Hafifçe haşlayarak (yaklaşık 5-6 dakika) yumuşamasını sağlayın, ardından süzün.

Bir tavaya tereyağı ve sıvı yağı ekleyin.

Dilimlenmiş mantarları ve arzuya göre sarımsağı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Tuz, karabiber ve kekik ekleyerek lezzetlendirin.

Tereyağını bir tencerede eritin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından sütü azar azar ilave ederek karıştırın.

Kıvam alıp pürüzsüz bir sos haline geldiğinde tuz ve muskat rendesi ekleyin.

Fırın kabının tabanına patates dilimlerini dizin.

Üzerine sotelediğiniz mantarları yayın.

Bir kat daha patates ekleyin.

Üzerine hazırladığınız beşamel sosu dökün.

Son olarak üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan grateni birkaç dakika dinlendirin.

Yanında yeşil salata veya yoğurtla servis ederek muhteşem bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!